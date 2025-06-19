Реформа пенсионной системы: чего ожидать украинцам в июле

В Украине хотят реформировать пенсионную систему. Поэтому стоит знать, будут ли какие-то изменения в порядке начисления пенсий в июле 2025 года.

Как в Украине хотят реформировать пенсионную систему

В сентябре 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о внедрении в Украине балльной пенсионной системы. Официально она должна была стартовать 1 июля 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Реформу пенсионной системы в декабре 2024 года представило Министерство социальной политики Украины. По словам заместителя министра Дарьи Марчак, ее сначала должно было рассмотреть правительство, а затем Верховная Рада.

Мы как министерство разработали проект закона о реформе солидарной системы, проект закона о введении накопительной системы,

– рассказала Марчак.

Стоит знать! Министерство социальной политики надеялось, что Верховная Рада быстро рассмотрит законопроект о балльной системе, однако документ "застрял" в правительстве.

Когда в Украине появится бальная пенсионная система

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Михаил Цимбалюк, пока законопроект о введении балльной пенсионной системы даже не зарегистрировали в парламенте.

То что нужно проводить реформу, уже никто не сомневается. Однако перспектива этой балльной системы пока далека,

– отметил Цимбалюк.

Для проведения пенсионной реформы необходимы дополнительные деньги, которых сегодня в бюджете просто нет.

Должен пройти определенный переходный период, прежде чем внедрять новую пенсионную систему.

Важно! Поэтому ни о каком внедрении пенсионной реформы с 1 июля 2025 года речь не идет.