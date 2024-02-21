Добровольное пенсионное страхование: как работает эта система

Чтобы получить дополнительный стаж, украинцы могут воспользоваться опцией от ПФУ. Речь идет о внеочередной уплате ЕСВ.

Кому доступно страхование

Участие в системе страхования является добровольным. Возможность доступна как для работающих, так и неработающих граждан.

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Украинцы могут платить взносы за себя или за третьих лиц, при условии, что о них есть информация в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. При этом человек не должен быть пенсионером.

Как получить страхование

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо заключить договор с ПФУ. Такая возможность есть и онлайн.

Договор заключается в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем подписания Типового договора о добровольной уплате страховых взносов. Для заключения Договора можно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или системы GOV.ID. Договор подписывается путем наложения на него КЭП,

– объясняют в ПФУ

Нужно понимать, что периодичность и размер взносов лицо определяет самостоятельно. Однако чтобы неработающий гражданин получил полный месяц стажа, есть отдельные требования. В таком случае страховой взнос не может быть меньше минимального.

Минимальный страховой взнос с 1 января 2024 года – 1 562 гривны или 22% от минимальной зарплаты – 7 100 гривен.