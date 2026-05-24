Не только подтверждение пенсии: какие возможности дает пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение в Украине является не только документом, подтверждающим статус пенсионера. Оно также может предоставлять доступ к ряду льгот, скидок и социальных гарантий.

Для чего пенсионерам пенсионные удостоверения?

Пенсионное удостоверение в Украине дает доступ не только к получению ежемесячных выплат. Для многих пенсионеров этот документ фактически открывает возможность пользоваться транспортными льготами, субсидиями, скидками на коммунальные услуги и другими государственными гарантиями, рассказывает 24 Канал.

В 2026 году пенсионное удостоверение остается одним из ключевых документов для подтверждения права на социальные льготы. Чаще всего его используют для бесплатного проезда в общественном и пригородном транспорте.

Важно! Маршрутные такси и отдельные коммерческие перевозчики могут работать по другим правилам.

Какие льготы дает пенсионное удостоверение?

Кроме транспортных привилегий, документ позволяет воспользоваться рядом других социальных преимуществ.

Освобождение от земельного налога

Согласно Налоговому кодексу, пенсионеры могут не платить земельный налог в пределах определенных норм. Наиболее актуальной эта льгота остается для владельцев земельных участков в селах и небольших общинах.

Скидка на автострахование

Украинские пенсионеры имеют право на 50% скидки при оформлении автогражданки, если автомобиль соответствует установленным требованиям по объему двигателя или мощности электромотора.

Льготы на оплату коммунальных услуг

Для части пенсионеров предусмотрены скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. В некоторых случаях компенсация может покрывать значительную часть расходов на коммуналку.

На фоне роста тарифов именно коммунальные льготы остаются одной из важнейших форм поддержки пожилых людей.

Оформление субсидии

Пенсионное удостоверение также необходимо для оформления жилищной субсидии. Размер помощи зависит от доходов семьи и суммы коммунальных расходов.

Обратите внимание! В 2026 году значительную часть субсидий Пенсионный фонд продолжает назначать автоматически, однако в некоторых случаях украинцам нужно дополнительно подтверждать право на помощь.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры могут получить бесплатные юридические консультации. Кроме того, граждане с небольшими доходами имеют право и на вторичную правовую помощь, как вот представительство в суде и подготовку документов.

Бесплатная парковка

В ряде городов пенсионеры могут бесплатно пользоваться отдельными коммунальными парковочными площадками. Конкретные правила зависят от местных программ и решений органов власти.

Что еще стоит знать о пенсионном удостоверении?