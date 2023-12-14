Когда блокируют пенсионные счета: разъяснение "Ощадбанка"

В "Ощадбанке" предоставили информацию о том, когда может происходить блокировка счетов пенсионеров. О том, продолжает ли банк осуществлять перерасчет средств на карточки, срок действия которых истек еще в 2022 году, читайте дальше.

Пенсионерам, у которых срок действия банковской карты закончился до апреля 2022 года – все равно продолжается засчитываться пенсия, где бы они ни находились. Об этом сообщила начальница филиала Донецкого областного управления "Ощадбанка" – Анна Прасол.

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И, в частности, архивируется и тем, кто сейчас находится на временно оккупированных территориях, в том числе и на территориях, оккупированных еще в 2014 году.

Банк — как агент, уполномоченный зачислять средства на карты пенсионеров. Начисление этих пенсий осуществляет Пенсионный фонд Украины, а мы уже осуществляем, согласно спискам, зачисление именно на карты,

– заметила Прасол.

В каких случаях блокируют карты

Блокировка банковской карты происходит только в случае смерти пенсионера. В случае, если на счету накапливались средства до смерти пенсионера – они будут ждать своего наследника.

После официальных обращений документов в банк мы ожидаем наследника, который получит эти средства. Есть и другие источники. К примеру, к нам обращаются нотариусы, к которым обращаются наследники. И если мы получаем официальную информацию о смерти того или иного пенсионера, мы блокируем счет, чтобы минимизировать какие-то мошеннические действия,

– рассказала Анна Прасол.

Если же банк не владеет официальной информацией о смерти пенсионера, и не владеет этой информацией также Пенсионный фонд банк будет продолжать зачислять денежные средства.

Что еще известно о карточках "Ощадбанка"

Если на заблокированных банковских картах пенсионеров остались средства, зачисленные после смерти – банк возвращает его в Пенсионный фонд.

В АО "Ощадбанк" решили продлить срок действия всех своих карт. Отныне они будут действительны до 31 декабря 2023 года.

В связи с военным состоянием для удобства клиентов Сбербанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года,

– сообщили в пресс-службе "Ощадбанка".

Каким будет функционал этих карт:

снятие наличных денег;

расчет картой;

передача средств через электронную платежную систему;

"Apple Pay" и "Google Pay".

То есть абсолютно все функции на этих картах будут сохранены.