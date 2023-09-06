Какие виды пенсий получают украинцы
Источник:ПФУ
Правительство Украины определило, какие пенсионные выплаты могут получить украинцы. Всего утверждены четыре вида пенсий, в частности, речь идет о денежной помощи по состоянию здоровья.
Виды пенсионных выплат в Украине
Украинцы имеют возможность получать пенсию после окончания карьеры, как помощь для жизнеобеспечения и в следствии ухудшения состояния здоровья. В ПФУ уточняют, что особа может рассчитывать только на один вид выплат, они не суммируются и не предоставляются параллельно.
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В Украине существует 4 основных вида пенсионных выплат:
- За выслугой лет
Такая выплата предоставляется лицам, занимающимся опасной для здоровья деятельностью. Список этих специальностей, определен законодательством. Если ваша профессия находится в списке работ, которые приводят к значительному ухудшению здоровья и потере трудоспособности, вы можете выйти на пенсию раньше.
- По возрасту
Эта пенсия назначается после того, как человек приобрел нужное количество стажа. Обычно граждане Украины начинают выходить на заслуженный отдых с 60 лет.
Размер пенсий по возрасту в Украине сейчас:
- 0,6% человек получают 1 227,80 гривны;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен.
На сумму выплат напрямую влияет размер зарплаты, которую вы официально получали.
- По инвалидности
Такого рода выплата предоставляется, если органы медико-социальной экспертизы констатировали у личности инвалидность. На размер этой пенсии влияют группа, возраст пострадавшего, стаж и количество лет до 60 лет.Заметьте! В некоторых случаях комиссия назначает повторное освидетельствование лица через некоторое время. Если гражданин не появляется на экспертизу, ему автоматически отменяют выплаты.
Размер выплат составляет:
- 100% от пенсии по возрасту получают граждане, которым назначена I группа;
- 90% – ІІ группа;
- 50% – ІІІ группа.
Пенсия по возрасту рассчитывается на момент обретения человеком инвалидности.
- По потере кормильца
Эта выплата предоставляется нетрудоспособным членам семьи, состоящим на содержании умершего. Детям такая пенсия начисляется автоматически, лица пожилого возраста должны довести свою несостоятельность к самообеспечению.