Пенсии в Украине: в каких областях украинцы получат самые высокие выплаты

Средняя пенсия в Украине сейчас больше 5 тысяч гривен. Самую высокую пенсию украинцы получают в Киеве, а самую низкую – в Тернопольской области.

Какой средний показатель пенсий по стране

В III квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла около 5 350 гривен. Сейчас такой уровень или выше получают около 3,57 миллиона человек.

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В каких регионах самая большая средняя пенсия

Пенсии выше средних зафиксировали на Ровенщине, Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине, Житомирщине, Запорожье и на Киевщине;

Из них почти треть (1,13 миллиона человек) получают пенсии более 10 тысяч гривен ;

; На эти категории пенсионеров приходится 59% общей суммы пенсионных выплат.

В каких регионах увеличилась выплата

В Ровенской области , за ІІІ квартал средняя пенсия выросла на 7% - до 6 674 гривен. Это на 25% больше среднего показателя по стране;

, за ІІІ квартал средняя пенсия выросла на 7% - до 6 674 гривен. Это на 25% больше среднего показателя по стране; В общем, за этот период средняя пенсия по стране выросла на 39 гривен.

Сколько человек получают минимальную пенсию

29% или 3,08 миллиона украинцев получают пенсии от 2 до 3 тысяч гривен;

получают пенсии от 2 до 3 тысяч гривен; Выплаты, менее 2 тысяч гривен получают менее 1% пенсионеров – почти 64 тысяч человек.

В 8 областях Украины размер пенсии ощутимо выше среднего показателя по стране. Самый высокий размер выплат имеют киевляне – около 7 219 гривен, самые маленькие пенсии у жителей Тернопольщины – 4 041 гривен.

В ближайшие годы планируется увеличить размеры минимальной пенсии. Ожидаются следующие повышения:

в 2024 году – с 2 093 до 2 361 гривны;

с 2 093 до 2 361 гривны; в 2025 году – до 2 573 гривен;

до 2 573 гривен; в 2026 году – до 2 774 гривен.

Какая средняя пенсия в Украине

Сейчас средняя пенсия выглядит так:

до 3 тысяч гривен – 29,8%;

3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;

4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;

5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;

свыше 10 тысяч гривен – 10,70%

Количество пенсионеров в Украине продолжает уменьшаться. В течение ІІІ квартала этого года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше. В общей сложности пенсионные выплаты от государства получает более 10 миллионов человек.