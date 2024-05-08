Пустая пенсионная карта: почему выплаты могут не поступать

Те пенсионеры-ВПЛ, которые не прошли идентификацию до 31 марта, сейчас не получают пенсионных начислений на банковские карты. В Минсоцполитики рассказали, можно ли возобновить выплаты.

Что случилось с выплатами и как их восстановить

В Минсоцполитики объяснили, что пенсионные выплаты таким лицам продолжают начисляться на счета, но деньги временно не перечисляются на банковские карты, пока лицо не пройдет идентификацию. В то же время тем, кто сделает это уже сейчас, пенсия выплатится с учетом всего того периода, когда человек не получал средств.

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При этом, как отметили в ведомстве, дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, остановленной из-за непрохождения идентификации с 1 апреля, не нужно.

Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена,

– говорится в сообщении.

Если же пенсионер-ВПЛ прошел физическую идентификацию, но пенсию все еще не выплатили, то в таком случае необходимо обратиться в органы Фонда и сообщить дату и способ прохождения идентификации.

Каким образом можно пройти идентификацию

В то же время для того, чтобы пройти идентификацию сейчас есть несколько простых вариантов:

лично посетить отделение "Ощадбанка" или орган ПФУ;

удаленно авторизоваться с помощью Дія.Підпис на сайте электронных услуг ПФУ;

с помощью видеосвязи;

в случае пребывания за границей – получить в заграничном дипломатическом учреждении удостоверение и предоставить эти документы ПФУ.

Норма физической идентификации является общепринятой международной практикой. Все пенсионеры в Украине проходят физическую идентификацию регулярно, но обычно не обращают внимание на это, ведь фактически она происходит в момент посещения отделений Пенсионного фонда или банка, в котором открыт пенсионный счет.