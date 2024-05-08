У Мінсоцполітики пояснили, що пенсійні виплати таким особам продовжують нараховуватись на рахунки, але гроші тимчасово не перераховуються на банківські картки, допоки особа не пройде ідентифікацію. Водночас тим, хто зробить це вже зараз, пенсія виплатиться із урахуванням всього того періоду, коли людина не отримувала коштів.

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При цьому, як зазначили у відомстві, додатково звертатись до органів Пенсійного фонду із заявою про поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації з 1 квітня, не потрібно.

Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена,

– йдеться у повідомленні.

Якщо ж пенсіонер-ВПО пройшов фізичну ідентифікацію, але пенсію все ще не виплатили, то в такому випадку необхідно звернутися до органів Фонду і повідомити дату та спосіб проходження ідентифікації.

Яким чином можна пройти ідентифікацію

Водночас для того, щоб пройти ідентифікацію нині є кілька простих варіантів: