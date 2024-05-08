Что случилось с выплатами и как их восстановить
В Минсоцполитики объяснили, что пенсионные выплаты таким лицам продолжают начисляться на счета, но деньги временно не перечисляются на банковские карты, пока лицо не пройдет идентификацию. В то же время тем, кто сделает это уже сейчас, пенсия выплатится с учетом всего того периода, когда человек не получал средств.
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При этом, как отметили в ведомстве, дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, остановленной из-за непрохождения идентификации с 1 апреля, не нужно.
Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена,
– говорится в сообщении.
Если же пенсионер-ВПЛ прошел физическую идентификацию, но пенсию все еще не выплатили, то в таком случае необходимо обратиться в органы Фонда и сообщить дату и способ прохождения идентификации.
Каким образом можно пройти идентификацию
В то же время для того, чтобы пройти идентификацию сейчас есть несколько простых вариантов:
- лично посетить отделение "Ощадбанка" или орган ПФУ;
- удаленно авторизоваться с помощью Дія.Підпис на сайте электронных услуг ПФУ;
- с помощью видеосвязи;
- в случае пребывания за границей – получить в заграничном дипломатическом учреждении удостоверение и предоставить эти документы ПФУ.