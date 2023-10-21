Пенсионные выплаты увеличат: каких категорий граждан это касается

Правительство ввело повышение пенсий трем категориям граждан. Это будет касаться как тех, кто получает минимальную пенсию, так и тех, кто получает максимальную.

Какие пенсии возрастут

Поскольку в бюджете-2024 предусмотрен рост прожиточного минимума, привязанного к максимальной и минимальной пенсии, то эти выплаты со следующего года возрастут.

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Минимальная пенсия вырастет с 2 093 до 2 361 гривен (один прожиточный минимум).

Максимальное – с 20 930 до 23 610 гривен (10 прожиточных минимумов).

В марте 2024 г. произойдут изменения в начислении пенсий. Это нужно для того, чтобы уменьшить непропорциональные выплаты тем, кто на пенсии давно, и ушедшим,

– отмечает глава Кабинета министров.

Обратите внимание! 65-летним гражданам, имеющим соответствующий стаж – пенсия вырастет с 2 680 до 2 840 гривен. В апреле 2024 года выплата этой категории граждан увеличится еще раз до 32 00 гривен.

Некоторым пенсионерам могут урезать выплаты

Если пенсионер является должником и не платит алименты, кредиты, штрафы и так далее, ПФУ может уменьшить сумму выплат для погашения долга. Обычно это от 20 до 50% от общей суммы.

Этот вопрос регулируется статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пока же средняя пенсия в Украине выглядит так:

до 3 тысяч гривен – 29,8%;

3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;

4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;

5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;

свыше 10 тысяч гривен – 10,70%.

Около 2,7 миллионов украинцев продолжают работать после выхода на пенсию и получают выплаты на уровне 5 614 гривен.