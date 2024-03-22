Чтобы знать на будущее: как самостоятельно рассчитать размер пенсионных выплат

22 марта 2024, 18:41
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Источник:

ПФУ

В 2024 году украинцы могут рассчитать размер пенсии и возраст выхода на заслуженный отдых самостоятельно. Для этого нужно будет лишь внести личные данные и сумму актуального заработка.

Как самостоятельно рассчитать размер пенсии

Рассчитать размер будущих выплат сейчас возможно с помощью пенсионного калькулятора. Это электронный сервис, который дает возможность рассчитать размер будущей пенсии и даже возраст выхода на пенсию.

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Воспользоваться сервисом можно самостоятельно, в Личном кабинете на веб-портале ПФУ. Однако, важно проверить актуальность данных: даты рождения, пол, и в случае необходимости внести правильные данные.

Обратите внимание! Обратите внимание! Расчет пенсии по возрасту выполняется также по такой формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Что можно узнать в результате расчета пенсии

В результате расчета пенсии вы можете узнать о следующих важных моментах:

  • ориентировочный размер пенсии по введенным данным или на основе стажа, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;
  • подробный протокол расчета.
Обратите внимание! Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины постоянно.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, нужно наработать такой страховой стаж:

  • 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
  • 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
  • 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.
Обратите внимание! Такую пенсию назначают со следующего дня после достижения лицом пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста. Обращение можно подать через сайт ПФУ или сервисный центр.
Автор: Катерина Добровольська