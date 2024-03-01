На какую пенсию можно рассчитывать, если не хватает стажа

В ситуации, когда лицо достигло пенсионного возраста, однако не имеет необходимого стажа, оно может получать временную государственную помощь. Социальные службы предоставляют ее до достижения возраста, с которого человек приобретет право на назначение пенсии.

Какой размер временной помощи

Размер таких социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и средним доходом на каждого члена семьи за последние полгода.

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В то же время такие выплаты не могут превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что сейчас составляет 3 028 гривен.

! Для получения этой помощи необходим стаж работы – не менее 15 лет.

При этом, помощь пересматривается каждые полгода с учетом изменений финансового состояния человека и его среднемесячного дохода, и выплачивается до момента, когда человек становится пенсионером.

Как получить пособие

Для получения социальной помощи по возрасту необходимо обратиться в соответствующие территориальные учреждения социальной защиты по месту регистрации. При этом важно иметь при себе следующие документы:

паспорт;

идентификационный номер;

справку о страховом стаже от Пенсионного фонда;

сведения о доходах и имущественном состоянии за последние полгода до даты обращения за помощью;

заявление.

Как "докупить" стаж

Если человек не имеет достаточно стажа, он может получить пенсию только достигнув 65 лет. Однако существует возможность официально "докупить" стаж в случае недостатка нескольких лет.

Это можно сделать через добровольное пенсионное страхование, платя взносы самостоятельно или за кого-то другого.

При этом, для внесения в Государственный реестр и получения пенсионного статуса нужно оплатить минимальный взнос – 22% от минимальной заработной платы. А чтобы "докупить" стаж – необходимо подписать договор с Пенсионным фондом Украины.