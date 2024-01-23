Потеря пенсионных выплат в Украине: в чем причина и как их восстановить

Нередко пенсионерам могут прекратить выплаты по ряду причин, предусмотренных законом Украины. О том, как возобновить выплаты и сделать это дистанционно, объяснили юристы.

В каких случаях выплаты могут быть приостановлены

Сейчас часто с прекращением выплат сталкиваются пенсионеры, которые в результате полномасштабного вторжения России в Украину были вынуждены выехать за границу. Согласно закону, это может случиться, если:

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пенсия назначена из документов, содержащих неверные сведения;

человек уехал за границу на постоянное место жительства;

пенсионер умер;

лицо не появлялось в течение полугода на почту, чтобы забрать деньги;

пенсионер, получающий выплаты по выслуге лет, устроился на работу по должности, что дает право на пенсию за выслугу лет.

При этом, если пенсионер не получает выплаты со счета свыше года, то банк вынужден сообщать об этом соответствующему органу ПФУ.

Как восстановить пенсионные выплаты

Если причина прекращения выплат неизвестна самому пенсионеру, он должен обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд.

В случае прекращения выплат, пенсионеру необходимо обратиться в любой центр ПФУ со своими документами и соответствующим заявлением. Однако подать ее через представителя нельзя.

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем иметь официальный ответ, который подлежит обжалованию, в частности в судебном порядке,

— подчеркнули юристы.

Однако сейчас процедура возобновления пенсии упрощена: украинцы, которые имеют временную защиту или статус беженца за рубежом, могут решить проблему дистанционно.

Следовательно, если вы находитесь под временной защитой или получили статус беженца за границей, вы имеете право возобновить пенсию дистанционно с соблюдением условий, указанных выше, согласно установленной процедуре,

— подытожили юристы.

Заявление можно подать и онлайн – через веб-портал ПФУ, в личном кабинете.

Какие документы нужны

Срок возобновления пенсионных выплат после выяснения обстоятельств прекращения составляет 10 дней.

К заявлению о возобновлении пенсии необходимо добавить:

копию паспорта;

копии документов о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации месяца временного проживания или пребывания лица за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо является живым (с переводом).

Все копии документов должны быть заверены дипломатическим представительством, консульским учреждением или нотариально.

После возобновления выплат пенсию можно будет получать на счет украинского банка или путем международного почтового перевода. В противном случае следует подать заявление в "Укрпочту" в бумажной или электронной форме.