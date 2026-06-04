Пожилым людям пересчитают пенсии: кто получит доплаты на надбавки в июне
В июне текущего года для украинцев изменятся пенсионные выплаты. Однако не для всех. Речь идет о лицах, которые продолжают работать.
Для кого вырастут пенсии в июне?
Также это актуально для людей, достигших определенного возраста, о чем отмечали в ПФУ.
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Доплата стартует для людей от 70 лет, а именно:
- для пенсионеров от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Для получения такой доплаты размер пенсионной выплаты должен составлять не более 10 340,35 гривны. Такую установили по состоянию на 1 июня 2026 года.
Обратите внимание! При достижении 70 и более лет доплата осуществляется автоматически.
Кроме того, начисления надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста. А сами надбавки не суммируются.
Относительно работающих пенсионеровесли по состоянию на апрель такие люди приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа, то Пенсионный фонд проведет перерасчет выплат. Перерасчет производится с зарплаты (дохода), с которой исчислена пенсия.
Перерасчет производится:
- с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом, если соответствующее заявление подано до 15 числа включительно;
- или с первого числа следующего места, если заявление со всеми необходимыми документами подано им после 15 числа.
Украинцы получат доплаты за два предыдущих месяца – апрель и май. А задержка объясняется тем, что работодатели подают отчетность по уплате единого социального взноса с опозданием
Важно! Поэтому информация в фонд поступает только во второй половине мая.
Что еще известно о пенсиях в Украине и соцвыплатах?
В Украине уменьшится количество социальных выплат. Их заменят базовой социальной помощью. Сейчас законопроект, который предлагает такое решение, должен пройти второе чтение.
Также с 1 июня можно оформить единовременную денежную помощь. Она предусмотрена для приобретения твердого печного топлива на следующий отопительный сезон. Подать заявку можно до 17 августа.
В то же время украинцы, имеющие звание "Мать-героиня" могут получить специальные единовременные выплаты. Их размер составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Речь идет о показателе, который установлен на 1 января года, когда женщина получила звание.