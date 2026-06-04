Пожилым людям пересчитают пенсии: кто получит доплаты на надбавки в июне

В июне текущего года для украинцев изменятся пенсионные выплаты. Однако не для всех. Речь идет о лицах, которые продолжают работать.

Для кого вырастут пенсии в июне?

Также это актуально для людей, достигших определенного возраста, о чем отмечали в ПФУ.

Читайте также Кто из украинцев имеет право на пожизненную пенсию

Доплата стартует для людей от 70 лет, а именно:

для пенсионеров от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Для получения такой доплаты размер пенсионной выплаты должен составлять не более 10 340,35 гривны. Такую установили по состоянию на 1 июня 2026 года.

Обратите внимание! При достижении 70 и более лет доплата осуществляется автоматически.

Кроме того, начисления надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста. А сами надбавки не суммируются.

Относительно работающих пенсионеровесли по состоянию на апрель такие люди приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа, то Пенсионный фонд проведет перерасчет выплат. Перерасчет производится с зарплаты (дохода), с которой исчислена пенсия.

Перерасчет производится:

с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом, если соответствующее заявление подано до 15 числа включительно;

или с первого числа следующего места, если заявление со всеми необходимыми документами подано им после 15 числа.

Украинцы получат доплаты за два предыдущих месяца – апрель и май. А задержка объясняется тем, что работодатели подают отчетность по уплате единого социального взноса с опозданием

Важно! Поэтому информация в фонд поступает только во второй половине мая.

Что еще известно о пенсиях в Украине и соцвыплатах?

В Украине уменьшится количество социальных выплат. Их заменят базовой социальной помощью. Сейчас законопроект, который предлагает такое решение, должен пройти второе чтение.

Также с 1 июня можно оформить единовременную денежную помощь. Она предусмотрена для приобретения твердого печного топлива на следующий отопительный сезон. Подать заявку можно до 17 августа.

В то же время украинцы, имеющие звание "Мать-героиня" могут получить специальные единовременные выплаты. Их размер составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Речь идет о показателе, который установлен на 1 января года, когда женщина получила звание.