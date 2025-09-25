Украинцы должны пройти физическую идентификацию: Пенсионный фонд объяснил, кто обязан это сделать
- Получатели государственных социальных пособий должны пройти физическую идентификацию для продолжения или назначения выплат, о чем сообщает Пенсионный фонд.
- Украинцы за рубежом могут подтвердить свое присутствие через зарубежные дипломатические учреждения.
Некоторым украинцам следует пройти физическую идентификацию. Выбрать удобный вариант ее прохождения лица могут самостоятельно.
Кто должен пройти физическую идентификацию?
Речь идет о получателях государственных социальных пособий, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Однако это касается не всех. Речь идет о тех людях, которые:
- на начало полномасштабной войны проживали на территориях, где структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения не имели возможности осуществлять выплаты;
- которые после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями о продлении выплаты.
Пройти физическую идентификацию нужно получателям государственных социальных пособий:
- лицам, которые не имеют права на пенсию;
- и лицам с инвалидностью;
- получателям помощи на уход;
- лицам с инвалидностью с детства;
- детям с инвалидностью.
Обратите внимание! Получатели госсоцпомощи, которым в сентябре 2025 года прекращены выплаты, для прохождения идентификации и назначения или продолжения выплат должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и необходимыми документами.
Пройти идентификацию можно одним из способов:
- Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места регистрации получателя выплаты (на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее возраст, и определенного законодательством документа, в котором указаны сведения о месте жительства).
- Электронная идентификация через Дія.Підпис – авторизация в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с применением квалифицированной электронной подписи.
- С помощью видеоконференцсвязи. Зарегистрироваться на прохождение физической идентификации через открытый сервис вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи".
Важно! Украинцы за рубежом могут обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение для удостоверения факта пребывания лица в живых, который направляется в территориальные органы Пенсионного фонда.
Что еще известно о соцвыплатах в Украине?
Вместо пяти различных выплат теперь украинцы будут получать базовую социальную помощь. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Размер помощи рассчитывается индивидуально. Однако сумма привязана к базовой величине, которая определяет объем минимального дохода на одного человека в семье. Сейчас это 4 500 гривен.
Обратите внимание! Проект является пилотным, однако правительство стремится сделать его постоянным.
Уменьшат ли пенсии в 2026 году?
В 2026 году украинские пенсии уменьшатся. Дело в том, что в проекте бюджета на 2026 год правительство заложило продление действия коэффициентов, которые уменьшают выплаты для владельцев крупнейших пенсионных выплат.
Это коснется бывших госслужащих военных и тому подобное. В частности под сокращение подпадают те, чья ежемесячная выплата превышает 25 950 гривен.