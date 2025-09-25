Некоторым украинцам следует пройти физическую идентификацию. Выбрать удобный вариант ее прохождения лица могут самостоятельно.

Кто должен пройти физическую идентификацию?

Речь идет о получателях государственных социальных пособий, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Однако это касается не всех. Речь идет о тех людях, которые:

на начало полномасштабной войны проживали на территориях, где структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения не имели возможности осуществлять выплаты; которые после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями о продлении выплаты.

Пройти физическую идентификацию нужно получателям государственных социальных пособий:

лицам, которые не имеют права на пенсию; и лицам с инвалидностью; получателям помощи на уход; лицам с инвалидностью с детства; детям с инвалидностью.

Обратите внимание! Получатели госсоцпомощи, которым в сентябре 2025 года прекращены выплаты, для прохождения идентификации и назначения или продолжения выплат должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и необходимыми документами.

Пройти идентификацию можно одним из способов:

Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места регистрации получателя выплаты (на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее возраст, и определенного законодательством документа, в котором указаны сведения о месте жительства). Электронная идентификация через Дія.Підпис – авторизация в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с применением квалифицированной электронной подписи. С помощью видеоконференцсвязи. Зарегистрироваться на прохождение физической идентификации через открытый сервис вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи".

Важно! Украинцы за рубежом могут обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение для удостоверения факта пребывания лица в живых, который направляется в территориальные органы Пенсионного фонда.

Что еще известно о соцвыплатах в Украине?

Вместо пяти различных выплат теперь украинцы будут получать базовую социальную помощь. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Размер помощи рассчитывается индивидуально. Однако сумма привязана к базовой величине, которая определяет объем минимального дохода на одного человека в семье. Сейчас это 4 500 гривен.

Обратите внимание! Проект является пилотным, однако правительство стремится сделать его постоянным.

