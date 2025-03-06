Новые правила начисления страхового стажа: какие годы больше не учитываются

Некоторые украинцы могут потерять часть страхового стажа, что повлияет на возможность выхода на пенсию. Без необходимого минимума в 15 лет страхового стажа получить пенсию будет сложнее или вообще невозможно.

Какие годы не идут в стаж

1 января 2004 года в Украине действуют новые правила зачисления стажа согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Ранее в страховой стаж включали периоды обучения, однако после 2004 года это правило отменили. Теперь стаж учитывается только за периоды, когда уплачивались обязательные ежемесячные страховые взносы.

Поскольку студенты и ученики таких взносов не платят, эти годы не добавляются в страховой стаж. Единственный выход в такой ситуации – самостоятельно купить стаж, осуществляя соответствующие страховые взносы через Пенсионный фонд.

Какие периоды зачислят в страховой стаж

В страховой стаж, приобретенного до 2004 года, включают:

Очное обучение в высших учебных заведениях, техникумах и училищах.

Периоды повышения квалификации и переподготовки кадров.

Обучение в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

В то же время периоды работы за рубежом не учитываются в страховой стаж, если это не предусмотрено международными пенсионными договорами, ратифицированными Украиной.

Обратите внимание! В апреле 2024 года парламент принял изменения в законодательство, которые позволяют засчитывать стаж, набранный в других странах, даже если межгосударственных соглашений нет. Однако правительство до сих пор не утвердило механизм реализации этой нормы.