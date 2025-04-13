Пенсия для женщин: кто в Украине не сможет выйти на заслуженный отдых в 60

Некоторым женщинам придется работать до 63 или 65 лет, чтобы получить право на пенсию. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60, нужно иметь достаточный страховой стаж.

Во сколько лет женщины могут выйти на пенсию

Как известно, пенсионный возраст для женщин в Украине постепенно уравняли с мужским. Теперь и мужчины, и женщины могут выйти на пенсию только в 60 лет, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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В 2011 году в Украине приняли закон, который постепенно повысил пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. Завершился этот переход 1 апреля 2021 года: именно тогда повышение коснулось женщин 1961 года рождения. С тех пор пенсионный возраст для всех украинцев, независимо от пола, составляет 60 лет.

Какой стаж для женщин нужен для выхода на пенсию

Стоит также напомнить, что пенсионная реформа 2017 года предусмотрела постепенное увеличение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.

С 2018-го ежегодно требование к стажу растет на один год, и к 2028-му достигнет 35 лет. В 2025 году для оформления пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа.

Обратите внимание! Если женщина не имеет такого количества, она не сможет выйти на пенсию по возрасту и вынуждена будет работать дальше, чтобы накопить необходимый стаж.

Кто выйдет на пенсию после 63 лет

Выход на пенсию в 63 или 65 лет возможен для женщин, которые не имеют достаточного страхового стажа:

чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно не менее 22 лет стажа;

для выхода в 65 лет не менее 15 лет.

Важно! При желании, стаж для выхода пенсии можно докупить, однако это целесообразно только в случае незначительной нехватки. Например, один месяц обойдется в 1760 гривен, а год – в 21 120 гривен.