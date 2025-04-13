У скільки років жінки можуть вийти на пенсію

Як відомо, пенсійний вік для жінок в Україні поступово зрівняли з чоловічим. Тепер і чоловіки, і жінки можуть вийти на пенсію лише у 60 років, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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У 2011 році в Україні ухвалили закон, який поступово підвищив пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Завершився цей перехід 1 квітня 2021 року: саме тоді підвищення торкнулося жінок 1961 року народження. Відтоді пенсійний вік для всіх українців, незалежно від статі, становить 60 років.

Який стаж для жінок потрібен для виходу на пенсію

Варто також нагадати, що пенсійна реформа 2017 року передбачила поступове збільшення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію за віком.

З 2018-го щороку вимога до стажу зростає на один рік, і до 2028-го сягне 35 років. У 2025 році для оформлення пенсії у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу.

Зверніть увагу! Якщо жінка не має такої кількості, вона не зможе вийти на пенсію за віком і змушена буде працювати далі, щоб накопичити необхідний стаж.

Хто вийде на пенсію після 63 років

Вихід на пенсію у 63 або 65 років можливий для жінок, які не мають достатнього страхового стажу:

щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібно щонайменше 22 роки стажу;

для виходу у 65 років не менше 15 років.

Важливо! За бажання, стаж для виходу пенсії можна докупити, проте це доцільно лише у разі незначної нестачі. Наприклад, один місяць обійдеться в 1760 гривень, а рік – у 21 120 гривень.