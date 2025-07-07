Повысят ли пенсионный возраст в Украине в ближайшие 5 лет

Уйти на пенсию в Украине можно в 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретенного стажа. Стало известно, планирует ли правительство повысить пенсионный возраст и как будут менять требования по стажу.

Повысят ли пенсионный возраст

Возраст выхода на пенсию в Украине регулирует закон, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект пенсионной реформы.

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Согласно ему, пенсионный возраст в Украине пока повышать не планируют. Наоборот, реформа направлена на упрощение доступа к пенсионной системе и сохранение имеющегося возраста выхода на пенсию.

Однако в будущем Украине, вероятно, придется пересмотреть пенсионный возраст из-за демографической нагрузки – соотношение работающих и пенсионеров уже приблизилось к 1:1.

Как будут повышать норму стажа

Начиная с 2018 года норма продолжительности стажа ежегодно увеличивается на один год. В 60 лет выйти на пенсию смогут те, кто имеет соответствующий стаж, а именно:

в 2025 году – от 32 лет стажа;

2026 года – от 33 лет стажа;

2027 года – от 34 лет стажа;

2028 года – от 35 лет стажа.

Выйти на пенсию в 63 года можно:

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

2027 года – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 65 лет нужно:

в 2025 году – от 15 до 22 лет стажа;

2026 года – от 15 до 23 лет стажа;

2027 года – от 15 до 24 лет стажа;

2028 года – от 15 до 25 лет стажа.

Обратите внимание! Наличие страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста и не зависит от наличия страхового стажа на дату обращения за назначением пенсии.