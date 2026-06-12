Пенсия в 60 лет – миф или реальность: почему большинство украинцев не могут выйти на пенсию вовремя

В Украине пенсионный возраст составляет 60, 63 или 65 лет – он зависит от количества накопленного страхового стажа. В то же время существует мнение, что из-за ежегодного роста требований к стажу фактический пенсионный возраст значительно превышает 60 лет.

В 2011 году для женщин начали менять правила выхода на пенсию, а в 2021-м пенсионный возраст окончательно уравняли с мужским. С тех пор и мужчины, и женщины могут выходить на пенсию на одинаковых условиях – с 60 лет.

Однако с 2018 года было принято решение об изменении требований к стажу. Если после октября 2011 года для выхода на пенсию в 60 лет хватало не менее 15 лет стажа, то с 2018 года – уже 25, а до 2028 года эта планка ежегодно растет. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 33 года стажа.

Но причина такого положения не только в жесткости закона, но и в десятилетиях теневой экономики. Миллионы людей годами получали зарплаты в конвертах, не накапливая официального страхового стажа.

24 Канал узнал, действительно ли стандартный пенсионный возраст в 60 лет на практике намного выше, почему так сложилось и при чем здесь рынок труда.

Что не так с пенсионным возрастом и что говорит закон?

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказал для 24 Канала, что многие люди сейчас редко могут позволить себе выйти на пенсию в 60 лет.

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Сергей Коробкин, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, бывший сотрудник Пенсионного фонда Украины Если не в 60 лет, то хотя бы в 63 года. А если его не будет, то хотя бы в 65 лет. Вот именно это называется принятым повышением пенсионного возраста. Таким образом, для многих повышение пенсионного возраста уже фактически составляет 65 лет, а уровень в 35 лет является настоящим.

Напоминаем, что по запросу 24 Канала в Пенсионном фонде Украины заявили, что условия выхода на пенсию регулирует закон №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Таким образом, в 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Ежегодно это требование увеличивается на один год – и к 2028 году составит 35 лет.

Если в 60 лет стажа не хватает, человек может выйти на пенсию в 63 года – но тогда нужно иметь минимум 25 лет стажа.

Если и этого нет – пенсия назначается в 65 лет при наличии хотя бы 15 лет стажа. Стаж рассчитывается на дату, когда человеку исполняется 60, 63 или 65 лет.

В целом, по состоянию на 1 апреля 2026 года, пенсию по возрасту получают 7,3 миллиона человек. В течение первого квартала 2026 года пенсию в 60 лет оформили почти 32 тысячи человек, а за весь 2025 год – более 129 тысяч.

В то же время средний страховой стаж среди нынешних пенсионеров – составляет 37 лет и 6 месяцев. А у тех, кто оформил пенсию уже в 2026 году, – составляет 34 года и 4 месяца.

В настоящее время для тех, кто уже имеет право на пенсию, но сознательно откладывает ее оформление, закон предусматривает надбавку. Если человек задерживается на работе до 5 лет после достижения пенсионного возраста – пенсия увеличивается на 0,5% за каждый отработанный месяц. Если более 5 лет – надбавка составляет уже 0,75% за каждый месяц,

– объсняют в ведомстве.

Закон также предусматривает льготные условия для некоторых категорий граждан, в частности, для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Для них пенсионный возраст снижен, а требования к стажу – меньше.

Почему главная проблема стажа – теневая зарплата

Сотрудница Института демографии Ольга Крентовская в комментарии 24 Каналу заметила, что формулировки о том, что фактический пенсионный возраст уже выше, чем установленный, – не совсем корректны.

Ольга Крентовская, ведущий научный сотрудник Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Требования к страховому стажу – это один из параметров солидарной пенсионной системы каждой страны. Это общий принцип страхования – платишь взносы – получаешь выплату, не платишь взносы – не имеешь права на выплату.

Основная проблема отсутствия полного страхового стажа заключается в том, что в Украине значительная часть экономики находится в тени, что напрямую влияет на пенсионную систему, в частности, на право получать выплаты из солидарной системы.

Если человек получает теневую заработную плату и на протяжении всей трудовой жизни не имеет официального стажа и не платит социальные взносы, он не сможет выйти на пенсию ни в 60, ни даже в 63 года.

Поэтому повышать пенсионный возраст, не занимаясь детинизацией экономики, также неэффективная государственная политика.

На самом деле у нас не настолько строгие требования, чтобы люди выходили на пенсию позже. Впрочем, наблюдается негативная тенденция в отношении количества плательщиков взносов. С 1990-х годов тенизация только нарастала. Таким образом, у каждого следующего поколения в среднем будет меньше стажа, чем у предыдущего,

– объясняет эксперт.

Напоминаем! Рост требований к стажу продлится до 2028 года, после чего прекратится.

Поэтому Ольга называет две главные проблемы системы: теневая зарплата и теневая занятость.

Теневая занятость – это когда человек вообще не зарегистрирован и не платит никаких взносов.

Теневая зарплата – это когда официально выплачивается только часть заработка, а остальное – в конвертах.

Как объясняет Ольга Крентовская, человек, которому сейчас 52 года и который официально работает с 23 лет – например, в государственной школе – и платил социальный взнос в течение этого периода, сможет выйти на пенсию в 60 лет, даже если требования к стажу будут расти до 2028 года.

То есть человек, который начал работать в 23 года, выполнит условия пенсионной программы уже к 58 годам. Важную роль здесь играет и то, что годы обучения в университете до 2004 года засчитывались в страховой стаж, а это дополнительные 5 лет,

– говорит Ольга.

Следует учесть, что для некоторых других категорий лиц, государство оплачивает социальный взнос за эти периоды. Это, например, женщины, ухаживающие за детьми до 3-х лет, военнослужащие срочной службы и граждане, которым установлен статус безработных.

Кроме того, если для выхода на пенсию в 60 лет не хватает нескольких лет страхового стажа, то реформой 2017 года предоставлена возможность уплаты единого социального взноса за каждый месяц страхового стажа, которого не хватает до 35 лет.

Почему рынок труда «постарел»?

Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины, в комментарии 24 Каналу объясняет, что если посмотреть на тенденции работающих в возрасте 60 – 64 лет и 65 – 70 лет в динамике 2021 и 2025 годов, то становится очевидным, что рынок труда "постарел" как минимум на 10% за годы полномасштабной войны.

Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины В целом количество трудоустроенных людей старшего возраста в Украине растет. В возрастной группе 60 – 64 лет в 2021 году было 775 тысяч работников, а в 2025 году – уже 852 тысячи. В группе 65 – 70 лет – соответственно 392 тысячи и 460 тысяч. Эта тенденция прослеживается и в отдельных отраслях.

В сфере образования количество работников в возрасте от 60 – до 64 лет выросло с 77 до 85 тысяч, а в возрастной группе от 65 до 70 лет – с 55 до 63 тысяч. В здравоохранении в возрасте от 60 – 64 лет было 88 тысяч работников, а стало 95 тысяч. Зато в группе от 65 – 70 лет – рост с 56 до 59 тысяч.

Даже в сфере ИТ в 2021 году насчитывалось 8 тысяч работников в возрасте от 60 – до 64 лет, а в 2025-м – уже 9 тысяч.

Исключением остается сфера строительства, где количество работников в группе 60 – 64 лет несколько сократилось – с 27 до 25 тысяч,

– добавляет Алексей.

Если же говорить о городах, то один из самых больших приростов трудоустройства среди возрастных категорий 60+ – это Киев и Львов. И такая тенденция понятна, ведь происходит перемещение людей.

Мирошниченко называет несколько причин, почему украинцы, достигшие пенсионного возраста, продолжают работать и не выходят на пенсию. В частности, это то, что не все в возрасте 60 – 65 лет имеют достаточный стаж, чтобы выйти на пенсию. Кроме того, это еще и активность бизнеса, которому не хватает людей.

В то же время считаю, что главной проблемой все же является недостаток дохода. А правительство и парламент не мотивируют старшее поколение вернуться на работу,

– добавляет Алексей.

Что не так с повышением пенсионного возраста?

По словам Коробкиной, ежегодное повышение требований к страховому стажу направлено на экономию средств, ведь вопрос наполнения бюджета Пенсионного фонда остается.

Интересно, что в 2026 году было утвержден бесдефицитный бюджет ПФУ – общий объем доходов и расходов составляет 1 263,3 миллиарда гривен.

Люди работают, платят взносы, а эти взносы идут на выплату всех пенсий. А поскольку пенсионеров в Украине более 10 миллионов, то самих работающих не хватает. Сейчас уверяют, что за счет военнослужащих и их зарплат, бюджет ПФУ наполняется,

– резюмирует Коробкина.

В то же время Крентовская высказывает противоположное мнение. Если бы в 2017 году пенсионный возраст резко повысили, это фактически наказало бы тех, кто на тот момент официально работал и платил социальные взносы: им пришлось бы и дальше платить взносы, и при этом еще дольше ждать пенсии.

Вместо этого постепенное повышение требований к страховому стажу стало стимулом для тех, кто работает в тени, выйти из тени и участвовать в государственном пенсионном страховании.

Все, кто сейчас работает, должны участвовать в системе социального страхования, уровень охвата которой сегодня остается довольно низким. Это проблема №1, на мой взгляд. Нужно в большей степени связать рынок труда и пенсионную систему. Они должны работать на одну и ту же цель. Ведь очевидно: каждый человек состарится, выйдет на пенсию и будет нуждаться в выплатах,

– отмечает эксперт.

В то же время она не исключает, что вопрос повышения пенсионного возраста может возникнуть в будущем. Отправной точкой для такого решения могут стать проблемы рынка труда, где уже сегодня нарушен баланс: одни платят взносы, другие – нет.

Может ли что-то изменить накопительная пенсионная система?

По мнению Коробкиной, идея накопительной пенсионной системы не является плохой. Однако речь идет не о добровольной, а об обязательной системе. Кстати, введение этой накопительной пенсионной системы в качестве обязательной прописано в законе еще с 2004 года, но до сих пор не введено.

Дело в том, что на практике это очень сложно сделать. И новый глава Министерства социальной политики об этом откровенно заявил, в частности из-за нынешних экономических факторов. Потому что эти деньги, которые будут накапливаться, нужно откладывать. А для того, чтобы откладывать, их нужно где-то хранить. Кроме того, задача накопительной пенсионной системы не только хранить, но и приумножать,

– говорит Сергей.

Напоминаем, в 2025 году Министерство социальной политики подало законопроект о накопительной пенсионной системе на рассмотрение правительства, сообщила в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Мы не можем гарантировать сроки прохождения этого законопроекта в парламенте, но мы убеждены, что этот законопроект должен получить поддержку,

– заявила она.