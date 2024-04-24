Выход на пенсию в 60 лет: сколько стажа нужно иметь в 2024 году

Для выхода на заслуженный отдых украинцам необходимо приобрести определенное количество страхового стажа. В ПФУ отметили, что этот показатель в Украине зависит также от возраста.

Кто может выйти на пенсию в 60 лет

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Поэтому, для того чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, в этом году у человека должно быть не менее 31 год стажа.

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А граждане, достигшие возраста 63 года, должны приобрести 21 год стажа для выхода на пенсию в этом году. В то же время 65-летним лицам достаточно иметь 15 лет стажа.

Как будут меняться требования к страховому стажу

Требования к стажу в Украине будут меняться ежегодно до 2028 года. Обновления будут действовать для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 и 63 года. Для желающих уйти на заслуженный отдых в 65 лет условия не изменятся.

Соответственно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет будущий пенсионер должен приобрести:

в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для тех, кто хочет выйти на заслуженный отдых в 63 года требования к стажу изменятся следующим образом:

в 2025 году – нужно приобрести от 22 до 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.