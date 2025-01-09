После того, как Украина прекратила прокачку российского газа через свою ГТС, оккупированное Левобережье Молдовы осталось без газа и с существенным дефицитом в энергосистеме. В России цинично подчеркнули, что виновата в этом Украина и Молдова, однако факты свидетельствуют об обратном.

Энергокризис в Приднестровье

С 1 января 2025 года закончился контракт на прокачку газа из России через украинскую ГТС. О том, что контракт не будет продлен Украина неоднократно подчеркивала весь прошлый год, а страны Европы искали других поставщиков голубого топлива, или маршруты.

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Одной из территорий, которая зависела от российского газа, было подконтрольное России Левобережье Молдовы – Приднестровье. У России не только было достаточно времени, чтобы найти другие маршруты, но и возможности, однако Путин решил бросить территорию на произвол судьбы.

Ситуация с энергоснабжением Приднестровья является кризисной, ответственность за нее несут власти Украины и Молдовы,

– отметил спикер Кремля Дмитрий Песков 9 января во время брифинга.

Подобные заявления выглядят довольно цинично, ведь:

Россия может поставлять газ в Приднестровье через Турецкий поток, однако для этого нужно бронировать мощности. Этого Россия не сделала и не участвовала в тендерах ни когда бронировались мощности на год, ни на квартал. Последний шанс был в середине декабря, когда бронировались мощности на январь.

для этого нужно бронировать мощности. Этого Россия не сделала и ни когда бронировались мощности на год, ни на квартал. Последний шанс был в середине декабря, когда бронировались мощности на январь. Контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом" позволял Кишиневу поставлять газ в реверсном режиме в Приднестровье.

Стоит также подчеркнуть, что официальный Кишинев предлагал помощь подконтрольному России Приднестровью, однако те отказались.

Россия обвиняла Молдову в кризисе еще до его начала

Член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" в начале декабря во время разговора с 24 Каналом подчеркивал, что российская пропаганда активно начала продвигать нарратив, что в возможном гуманитарном кризисе в Приднестровье, которое может остаться без газа и электроэнергии, виновата Майя Санду.

Пророссийский бывший президент Игорь Додон, молдавская версия Януковича, уже начал продвигать нарратив, что Санду должна поехать договариваться с нашими стратегическими партнерами и с Россией. Другой нарратив, который они пытаются проталкивать, якобы Украина виновата, что закрыла транзит,

– рассказывает Тофилат.

Обратите внимание! Из-за перегрузки в результате прекращения поставок российского газа сейчас есть риск полного выхода энергосистемы Приднестровья из строя, а дефицит электроэнергии составляет около 30%.

"В Европе заинтересованы в российском газе"

Также Песков не забыл вспомнить и сжиженный природный газ (СПГ) и цены на него, обвинив уже не Россию и Молдову, а США.

Бенефициаром остановки поставок российского газа в Европу являются США, которые нарастили поставки своего СПГ по более высоким ценам,

– прокомментировал он.

Представитель Кремля также добавил, что в Европе есть страны, которые заинтересованы в российском газе, его поставки сделают их экономику конкурентоспособной.

Однако стоит вспомнить заявление Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон которая считает, что продолжение импорта российского газа не необходимостью, а политическим выбором, который, по ее мнению, достаточно опасен.

Я говорила это раньше и скажу это еще раз: нет оправданий, ЕС может жить без этого российского газа,

– подчеркнула Симсон.

Также она добавила, что европейский рынок СПГ позволяет обойти некоторые санкции, что создает сложную ситуацию. Ведь не всегда возможно установить, происходит ли газ из России, или из другой страны.