Неожиданные льготы для пенсионеров: как ими воспользоваться

В Украине для пенсионеров по возрасту предусмотрено немало льгот. Впрочем, значительная часть из них даже не подозревает об этих возможностях или не пользуется ими.

О каких льготах не знают пенсионеры в Украине

После оформления пенсии они получают удостоверение, что открывает доступ к различным привилегиям: от бесплатного проезда до освобождения от земельного налога, рассказывает 24 Канал.

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Однако, многие из них до сих пор платят за транспорт, хотя могут ездить бесплатно в городском и пригородном транспорте (автобусах, трамваях, троллейбусах, электричках). В метро и маршрутках бесплатный проезд возможен только там, где это утвердили местные органы власти.

Какими льготами не пользуются пенсионеры

Также много пенсионеров не пользуются освобождением от уплаты налога на землю. Льгота распространяется на несколько типов участков, включая дачные и приусадебные.

Еще один важный момент: право на бесплатную правовую помощь. Пенсионеры могут бесплатно получать консультации и помощь по оформлению документов, а в случае низкой пенсии даже судебное представительство

Важно! Чтобы воспользоваться льготами, нужно только иметь пенсионное удостоверение и, в некоторых случаях, предоставить дополнительные документы