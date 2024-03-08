Решили облегчить жизнь: в Yasno упростили процедуру передачи показаний счетчика

В Yasno заявили, что потребители смогут передавать показания счетчика и проводить оплату более простым способом. Отныне все будет в смартфоне.

Подача показателей и оплата "по-новому"

Так, в компании заявили, что потребители могут воспользоваться официальным приложением для смартфонов. Через него можно быстро передать показатели.

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Выбираете в приложении "Внести новые показания", вводите свои данные и сразу видите объем потребленных киловатт-часов. Также сможете просмотреть предыдущие показания,

– говорится в сообщении.

Также можно быстро и удобно оплачивать электроэнергию, GPay/Apple Pay или с помощью банковской карты, не вводя постоянно реквизиты и другие данные, как, например, на платежном терминале.

Подавать показания счетчиков света нужно за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.

Более того, потребители могут просматривать статистику потребления и быстро получать помощь от специалистов компании через чат поддержки.

Поверка счетчиков электроэнергии

Все граждане Украины, у которых наступает время для проведения поверки счетчиков, должны пройти процедуру поверки счетчиков. Это касается счетчиков электроэнергии, но и газа, воды и тепла.

! Если поверка не будет проведена в установленные сроки, это может привести к отключению коммунальных услуг или штрафов.

Это нужно сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. При этом, поверка может быть инициирована как самим потребителем, так и поставщиком услуг. Часто компании-поставщики сами связываются с потребителями, когда наступает время для поверки.

Изменится ли тариф на электроэнергию

Сейчас тариф на электроэнергию составляет – 2,64 гривны за киловатт-час. Эта сумма не будет меняться до конца отопительного сезона. Однако в комментарии для 24 Канала Олег Попенко рассказал, что после отопительного сезона, цены на свет могут вырасти в два этапа и достичь 6 гривен.

Поэтому, на его взгляд, тарифы могут вырасти так:

на первом этапе – до уровня 3,5 – 4 гривны.

второй рост – до 5,5 – 6 гривен.

Однако, Герман Галущенко сообщил, что сейчас не стоит ждать повышения тарифов до 6 гривен, ведь в этом нет необходимости.