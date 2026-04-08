Вопрос тарифов и ослабление санкций: Трамп сделал заявление относительно переговоров с Ираном

Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном. Вашингтон считает, что Тегеран пережил то, что станет очень "продуктивной сменой режима".

Что рассказал Трамп об Иране?

Также Соединенные Штаты в дальнейшем будут обсуждать с Ираном вопрос тарифов и ослабление санкций, о чем сообщил президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что многие из 15 пунктов уже согласованы.

Дональд Трамп Президент США Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты, работая вместе с Ираном, выкопают и удалят всю глубоко спрятанную ядерную "пыль" (B-2 бомбардировщики). Сейчас и раньше все находится под очень точным спутниковым наблюдением (Космические силы!). С момента атаки ничего не было задето.

Однако и эти слова не стали последним заявлением Трампа. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на сообщение американского лидера в социальной сети Truth Social.

Страна, которая поставляет военное оружие Ирану, будет немедленно обложена тарифом в размере 50% на любые и все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Заметьте! Трамп подчеркнул, что "это вступает в силу немедленно", и никаких исключений или освобождений не будет.

Как ситуация с Ираном влияет на мир и Украину в частности?