Переговоры зашли в тупик: может ли ЕС поднять тарифы на импорт из Украины

Евросоюз планирует ввести более высокие пошлины на украинский импорт, ведь истекает срок торгового соглашения до 6 июня этого года. Такое решение может ударить по экономике Украины.

Что не так с торговым соглашением между ЕС и Украиной

Как передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times, решение о прекращении торговых соглашений, что давало возможность украинским товарам ввозиться в ЕС беспошлинно, было принято после польского движения по защите фермерского блока.

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Однако переходное предложение по торговле может резко сократить беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию, что является важным для украинских фермеров и бюджета страны.

Напоминаем! Евросоюз имеет соглашение с Украиной о свободной торговле. Кроме того, с 2022 года временно приостановлено действие таможенных тарифов. Однако срок этих соглашений истекает 6 июня, и в Евросоюзе хотят их заменить "переходными мерами", пока обе стороны не обновят совместное торговое соглашение.

Еще в 2022 году беспошлинный режим применялся к дешевой птице, пшенице и сахару из Украины, большая часть которых проходила через страны Евросоюза. Впрочем фермеры и политики в Польше, Франции и других странах начали обвинять Украину в снижении внутренних цен.

Известно, что представитель Еврокомиссии подтвердил, что стороны работают над пересмотром соглашения о свободной торговле. Кроме того, сейчас изучают возможные переходные меры на случай, если переговоры не будут завершены до 6 июня.

Это действительно плохой сигнал для Украины. На поиск решения уйдет минимум до октября,

– сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

Как может пострадать украинская экономика

Дело в том, что возвращение к довоенным торговым условиям с ЕС сократит доходы украинского бюджета на примерно 3,5 миллиарда евро в год.

Это огромный шаг назад. То, что мы видим сейчас, – это отсутствие понимания,

– мешает Михаил Бно-Айриян, торговый представитель Федерации работодателей Украины.

Как рассказали 2 дипломата изданию, переходная мера Еврокомиссии предусматривает разделение годовой беспошлинной квоты на 12 ежемесячных, чтобы сократить импорт, пока продолжаются переговоры. Это будет иметь наибольшее влияние на кукурузу, мед, сахар и птицу.