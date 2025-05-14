Що не так з торговельною угодою між ЄС та Україною

Як передає 24 Канал з посиланням на Financial Times, рішення про припинення торговельних угод, що давало можливість українським товарам ввозитися в ЄС безмитно, було ухвалено після польського руху щодо захисту фермерського блоку.

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Однак перехідна пропозиція щодо торгівлі може різко скоротити безмитні квоти на сільськогосподарську продукцію, що є важливою для українських фермерів та бюджету країни.

Нагадуємо! Євросоюз має угоду з Україною про вільну торгівлю. Крім того, з 2022 року тимчасово призупинена дія митних тарифів. Однак термін цих угод закінчується 6 червня, і в Євросоюзі хочуть їх замінити "перехідними заходами", поки обидві сторони не оновлять спільну торговельну угоду.

Ще у 2022 році безмитний режим застосовувався до дешевої птиці, пшениці та цукру з України, більша частина яких проходила через країни Євросоюзу. Втім фермери та політики в Польщі, Франції та інших країнах почали звинувачувати Україну у зниженні внутрішніх цін.

Відомо, що представник Єврокомісії підтвердив, що сторони працюють над переглядом угоди про вільну торгівлю. Крім того, зараз вивчають можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені до 6 червня.

Це справді поганий сигнал для України. На пошук рішення піде щонайменше до жовтня,

– сказав Бернд Ланге, голова торгового комітету Європейського парламенту.

Як може постраждати українська економіка

Річ у тім, що повернення до довоєнних торговельних умов з ЄС скоротить доходи українського бюджету на приблизно 3,5 мільярда євро на рік.

Це величезний крок назад. Те, що ми бачимо зараз, – це відсутність розуміння,

– заважує Михайло Бно-Айріян, торговий представник Федерації роботодавців України.

Як розповіли 2 дипломати виданню, перехідний захід Єврокомісії передбачає поділ річної безмитної квоти на 12 щомісячних, щоб скоротити імпорт, поки тривають переговори. Це матиме найбільший вплив на кукурудзу, мед, цукор та птицю.