Как повлияет на электроприборы переход на 230 вольт

С 1 июля Украина официально перешла на уровень напряжения – 230 вольт. Это важное изменение, которое формировалось и осуществлялось не один год.

Для чего состоялся переход на 230 вольт

Как сказал эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом, эти изменения нужны для стабилизации работы объединенной энергетической системы.

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Обратите внимание! Благодаря этому переходу, система будет работать эффективнее и с меньшими затратами.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Дело в том, что большинство электрических приборов, которыми оснащены квартиры и дома украинцев, являются современными, а потому они рассчитаны на напряжение в 230 вольт. Единственное с чем могут возникнуть проблемы – это еще советские старые приборы, но их почти не осталось.

Омельченко считает, что переживания украинцев относительно перехода являются безосновательными. Эти слова подтверждает и ДТЭК. Компания настаивает на том, что большинство современных приборов уже адаптированы к стандартам ЕС.

230 вольт – это норма много лет. Самое важное – не сама цифра, а стабильность напряжения в сети,

– говорится в сообщении компании.

А вот эксперт Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу сказал, что напряжение в сети и так постоянно колеблется. Он указывает на изменения в диапазоне 207 – 253 вольт.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" К тому же на самом деле 1 июля процесс перехода на новое номинальное напряжение на самом деле не начался, а завершился – до 1 июля 2025 года длился 10-летний переходный период.

Заметьте! Это означает, что напряжение в размере 230 вольт является номинальным стандартом, который действует с 2014 года.