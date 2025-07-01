В сети 230 вольт: изменится ли передача показаний счетчиков за свет

В Украине с 1 июля выросло напряжение в электрических сетях – с привычных 220 вольт до 230 вольт. Это нововведение вызывает много вопросов, в том числе и относительно передачи показаний счетчика за электроэнергию.

Изменится ли передача показаний счетчиков

Стандартное напряжение в электросетях украинцев повысили для технического согласования украинских энергетических норм с европейскими стандартами, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление НКРЭКУ.

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Теперь допустимое отклонение напряжения в сети составляет 10% - от 207 до 253 вольт. Однако нововведение не повлияет на потребителей – ни на их электроприборы, ни на передачу показаний счетчиков электроэнергии.

Передать показатели, по-прежнему, можно одним из способов:

в личном кабинете на сайте своего облэнерго;

воспользовавшись чат-ботом в мессенджере Viber или Telegram;

передав данные с помощью колл-центра облэнерго;

отправив по электронной почте (такая опция действует не у всех поставщиков электроэнергии).

Важно! Некоторые потребители имеют в своих домах умные счетчики. Они, как и до повышения напряжения, передавать показатели счетчика дистанционно.

Когда передавать показания счетчиков

Сроки передачи показателей счетчика электроэнергии с повышением напряжения 1 июля в электросетях также не изменились.

Передачи данные за потребленный свет в июне необходимо до 3 июля.

Если облэнерго не получит показатели до 3 июля, то объемы потребления электроэнергии в июне посчитают по среднесуточному объему

Показатели, переданные 4 июля, учитываться не будут, и может быть переплата за свет.

Стоит знать! Тарифы на электроэнергию после роста напряжения до 230 вольт не изменятся. В июле за свет придется платить 4,32 гривны за киловатт-час.