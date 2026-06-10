Переход с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту: как происходит перерасчет

Переход с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту всегда влияет на размер выплат. Довольно часто этот вопрос решается даже в суде. Подобное дело рассмотрел Верховный Суд в составе Кассационного административного суда.

Что известно о переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту

Речь идет о постановлении от 26 мая 2026 года по делу № 520/33989/24, о чем пишет "Судебно-юридическая газета".

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О чем идет речь? Истица еще с 17 августа 2006 года получала пенсию по инвалидности. Но продолжала работать.

В феврале 2024 года женщина обратилась в ПФУ с заявлением о переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. Сначала ей отказали из-за недостаточного страхового стажа.

Но уже в мае того года Пенсионный фонд осуществил перерасчет пенсии по инвалидности (в связи с дополнительно приобретенным страховым стажем).

Далее украинка была переведена на пенсию по возрасту.

Но важный нюанс заключается в том, что для расчета работники Пенсионного фонда Украины применили показатель средней заработной платы, который использовался ранее при назначении пенсии, а не показатель за 2021 – 2023 годы.

В октябре 2024 года женщина обратилась с заявлением о перерасчете пенсии по возрасту с применением показателя средней заработной платы как раз за 2021 – 2023 годы.

Пенсионный фонд отказал с аргументацией, что после последнего перерасчета пенсии она не приобрела еще 24 месяца страхового стажа.

Но истица обратилась в суд.

Верховный Суд пояснил: если лицу уже назначили пенсию по инвалидности, но после этого она продолжала работать и приобрела не менее 2 лет страхового стажа, то при первом переводе на пенсию по возрасту ее пенсию исчисляют не по старым показателям, а с применением актуальной средней зарплатой в Украине, который используется для назначения пенсий.

Важно! Показатель средней заработной платы при переводе с одного вида пенсии на другой вид пенсии должен быть неизменным, то есть таким, каким он был на время назначения пенсии.

В частности, определены три обязательные условия, при одновременном соблюдении перевода может применяться показатель средней заработной платы в Украине за три календарных года, предшествующих обращению за переводом:

человек после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать; лицо приобрело не менее, чем 24 месяца страхового стажа после назначения пенсии; перевод с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту осуществляется впервые.

Особое внимание Верховный Суд уделил обязанностям Пенсионного фонда по информированию заявителей,

– добавили в тексте.

Также Верховный Суд отметил: ПФУ имело возможность учесть дополнительно приобретенный истицей страховой стаж при непосредственном переводе ее с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, вместо предварительного проведения перерасчета пенсии по инвалидности в связи с приобретением такого стажа.

Обратите внимание! Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу и обязал ПФУ пересчитать и выплатить истице пенсию с применением показателя 2021–2023 годов.

Что еще стоит знать о пенсиях

Украинцы могут выйти на пенсию досрочно. То есть еще до 60 лет. Речь идет о людях с особым статусом, определенными заболеваниями и тому подобное. Однако и здесь обычно следует учитывать страховой стаж.

Узнать свой страховой стаж можно различными методами. Например, через вебпортал ПФУ, Дію или приложение Пенсионного фонда. Подать запрос на такую информацию можно еще и через банки.

Вообще в текущем году для выхода на пенсию в 60 лет следует иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для того, чтобы получать пенсионные выплаты в 63 года нужно иметь не менее, чем 23 лет стажа. А если в 65 лет – то не менее 15 лет стажа.