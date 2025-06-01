После вступления в ЕС: придется ли Украине переходить на евро

Если страна вступает в Евросоюз, она обязана перейти на евро, но временных ограничений для этого нет. До сих пор есть до 10 стран в ЕС, которые пока не сменили свою национальную валюту.

Так может быть и с Украиной. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман, отметив, что для перехода на евро наша страна должна подготовиться как экономически, так и политически.

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В чем сложность перейти на евро после вступления в ЕС

По словам экономиста, страна, которая вступает в Евросоюз, берет на себя обязательства перейти на такую национальную валюту как евро. Хоть четких сроков для этого нет, есть условия.

Например, инфляция должна составлять примерно 2%, а дефицит государственного бюджета не более 3% ВВП. Кроме того, у страны должна быть стабильная банковская система и валютный курс.

Для примера, Польша вступила в ЕС в 2004 году. Сейчас у них национальной валютой остаются злотые. Прошло более 20 лет с момента вступления. Примерно 8 стран ЕС имеют свои национальные валюты. Поэтому переход может быть долговременным. Возможно, это будет вопрос следующего десятилетия, а может и нет,

– отметил он.

Фурман пояснил, что кроме экономической готовности, все будет зависеть также от готовности населения и политической воли. Бывают случаи, когда оппозиционные политики в страны выступают против перехода на евро.

Кстати, глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что переход к евро как базовой валюте – сложная работа, которая "требует качественной, разносторонней подготовки". В то же время оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря сближению с Европой и нормализация экономики помогли бы украинской экономике вырасти на 3,7 – 3,9% в ближайшие два года.