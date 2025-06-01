Так може бути й з Україною. Про це 24 Каналу розповів економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман, зауваживши, що для переходу на євро наша країна повинна підготуватись як економічно, так і політично.

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В чому складність перейти на євро після вступу в ЄС

За словами економіста, країна, яка вступає в Євросоюз, бере на себе зобов'язання перейти на таку національну валюту як євро. Хоч чітких термінів для цього немає, є умови.

Наприклад, інфляція повинна складати приблизно 2%, а дефіцит державного бюджету не більше 3% ВВП. Крім того, в країни має бути стабільна банківська система та валютний курс.

Для прикладу, Польща вступила в ЄС у 2004 році. Зараз у них національною валютою залишаються злоті. Пройшло понад 20 років з моменту вступу. Приблизно 8 країн ЄС мають свої національні валюти. Тому перехід може бути довготривалим. Можливо, це буде питання наступного десятиріччя, а може й ні,

– зауважив він.

Фурман пояснив, що крім економічної готовності, все залежатиме також від готовності населення та політичної волі. Бувають випадки, коли опозиційні політики в країни виступають проти переходу на євро.

До речі, глава НБУ Андрій Пишний повідомив, що перехід до євро як базової валюти – складна робота, яка "потребує якісної, різнобічної підготовки". Водночас пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки зближенню з Європою та нормалізація економіки допомогли б українській економіці зрости на 3,7 – 3,9% у найближчі два роки.