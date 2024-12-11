Болгария может перекрыть транзит российского газа в Сербию: что страна требует от "Газпрома"

Болгария может прекратить транзит российского газа в Сербию через газопровод "Турецкий поток" с нового года. Это произойдет в том случае, если "Газпром" не обеспечит платежи в соответствии с санкциями США против "Газпромбанка".

Что должен сделать "Газпром" для продолжения транзита газа

В частности министр энергетики Владимир Малинов сказал, что компания "Булгартрансгаз" не сможет продолжать транспортировку газа без осуществления декабрьских платежей, пишет 24 канал со ссылкой на Novinite.

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Эти платежи традиционно обрабатывались через подсанкционный "Газпромбанк". Поэтому, по словам Малинова, которого цитирует Mediapool, российская энергетическая компания должна вскоре уточнить способ осуществления платежей.

Сейчас "Газпромбанк" удерживает основные резервы мощностей для расширения "Турецкого потока" через Болгарию в Сербию вплоть до 2039 года. И это является причиной, почему его платежи являются критически важными для работы "Булгартрансгаза".

Однако последние санкции США против российского банка усложнили финансовые операции. Издание пишет, что ситуация создает неопределенность относительно дальнейшей работы газопровода, который является важным транзитным маршрутом для поставок российского природного газа в обход Украины, созданным после провала проекта "Южный поток".

О чем еще говорил министр энергетики Болгарии

Выступая на форуме "Саммит энергетических возможностей" в Софии, Малинов также обратил внимание на более общий вопрос - необходимость разграничения социальной политики и энергетической политики,

- отмечает Novinite.

Владимир Малинов заявил, что определение понятия "энергетическая бедность" не должно быть исключительно задачей Министерства энергетики. В частности он подчеркнул важность четкого и общего подхода с участием различных заинтересованных сторон.

Признание этого различия будет способствовать достижению полной либерализации энергетического рынка, что требует скоординированных усилий правительства, парламента и отрасли,

- объяснили эксперты.

Также министр предложил создать межведомственную рабочую группу под эгидой Совета Министров. Эта группа будет совместно руководить с Комитетом по энергетике Национального Собрания. Кроме того, она будет разрабатывать законодательные меры для обеспечения предсказуемости рынка, долгосрочной стабильности и прозрачности.

Малинов также отметил необходимость предоставления Болгарией четких сроков своим европейским партнерам по либерализации рынка. Он выступил за ускорение проектов строительства гидроаккумулирующих электростанций в Батаке и Доспати. Это должно государственно-частного партнерства из-за их высокой финансовой стоимости.

Интересно! Также министр призвал к политической поддержке, чтобы обеспечить успешную реализацию этих инициатив, которые имеют важное значение для энергетического сектора Болгарии.