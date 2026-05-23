Жена может оформить пенсию мужа: в каком случае это возможно

В отдельных случаях после смерти мужа его пенсионные выплаты могут переоформить на жену. Такое право предусмотрено для людей, которые на момент смерти пенсионера проживали с ним одной семьей и находились на его иждивении или потеряли основной источник дохода.

Когда жена может выйти на пенсию мужа?

В Украине часть женщин после смерти мужа может перейти на пенсию в связи с потерей кормильца. Это отдельный вид пенсионных выплат, который позволяет получать часть пенсии умершего мужа при условии соблюдения определенных требований.

У Пенсионном фондеи объясняют, что такое право имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, в частности жена пенсионного возраста, которая проживала вместе с мужем на момент его смерти. На практике переход на пенсию в связи с потерей кормильца часто становится способом сохранить стабильный уровень дохода после потери одного из супругов.

Особенно это актуально в случаях, когда человек имел:

более высокую заработную плату;

более длительный страховой стаж;

большую пенсию или специальные надбавки.

Поэтому часть пенсионеров после смерти мужа или жены фактически пересматривает свой формат пенсионного обеспечения и выбирает более выгодный вариант выплат.

Сколько могут выплачивать пенсии мужа жене?

Пенсия в связи с потерей кормильца составляет 50% пенсии по возрасту умершего мужа.

Например! Если пенсия мужа составляла 6 850 гривен, жена может получать 3 425 гривен. При этом для пенсионеров в возрасте от 75 лет дополнительно предусмотрены возрастные доплаты.

В то же время окончательный размер выплат зависит от конкретного пенсионного дела, имеющихся надбавок и вида пенсии, которую получал умерший А для людей, которые уже достигли пенсионного возраста, пенсию в связи с потерей кормильца назначают пожизненно.

