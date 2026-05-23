Коли дружина може вийти на пенсію чоловіка?

В Україні частина жінок після смерті чоловіка може перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Це окремий вид пенсійних виплат, який дозволяє отримувати частину пенсії померлого чоловіка за умови дотримання визначених вимог.

У Пенсійному фонді пояснюють, що таке право мають непрацездатні члени сім'ї померлого, зокрема дружина пенсійного віку, яка проживала разом із чоловіком на момент його смерті. На практиці перехід на пенсію у зв'язку з втратою годувальника часто стає способом зберегти стабільний рівень доходу після втрати одного з подружжя.

Особливо це актуально у випадках, коли чоловік мав:

вищу заробітну плату;

триваліший страховий стаж;

більшу пенсію або спеціальні надбавки.

Через це частина пенсіонерів після смерті чоловіка або дружини фактично переглядає свій формат пенсійного забезпечення та обирає більш вигідний варіант виплат.

Скільки можуть виплачувати пенсії чоловіка дружині?

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника становить 50% пенсії за віком померлого чоловіка.

Наприклад! Якщо пенсія чоловіка становила 6 850 гривень, дружина може отримувати 3 425 гривень. При цьому для пенсіонерів віком від 75 років додатково передбачені вікові доплати.

Водночас остаточний розмір виплат залежить від конкретної пенсійної справи, наявних надбавок та виду пенсії, яку отримував померлий А для людей, які вже досягли пенсійного віку, пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають довічно.

