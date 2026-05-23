Когда жена может выйти на пенсию мужа?
В Украине часть женщин после смерти мужа может перейти на пенсию в связи с потерей кормильца. Это отдельный вид пенсионных выплат, который позволяет получать часть пенсии умершего мужа при условии соблюдения определенных требований.
У Пенсионном фондеи объясняют, что такое право имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, в частности жена пенсионного возраста, которая проживала вместе с мужем на момент его смерти. На практике переход на пенсию в связи с потерей кормильца часто становится способом сохранить стабильный уровень дохода после потери одного из супругов.
Особенно это актуально в случаях, когда человек имел:
- более высокую заработную плату;
- более длительный страховой стаж;
- большую пенсию или специальные надбавки.
Поэтому часть пенсионеров после смерти мужа или жены фактически пересматривает свой формат пенсионного обеспечения и выбирает более выгодный вариант выплат.
Сколько могут выплачивать пенсии мужа жене?
Пенсия в связи с потерей кормильца составляет 50% пенсии по возрасту умершего мужа.
Например! Если пенсия мужа составляла 6 850 гривен, жена может получать 3 425 гривен. При этом для пенсионеров в возрасте от 75 лет дополнительно предусмотрены возрастные доплаты.
В то же время окончательный размер выплат зависит от конкретного пенсионного дела, имеющихся надбавок и вида пенсии, которую получал умерший А для людей, которые уже достигли пенсионного возраста, пенсию в связи с потерей кормильца назначают пожизненно.
Какой средний размер пенсии в Украине?
Средний размер пенсии в Украине превышает 7 000 гривен, однако значительная часть пенсионеров получает почти вдвое меньшие выплаты, около 3 500 гривен.
Самые высокие пенсии традиционно фиксируют в Киеве, тогда как одни из самых низких показателей остаются в Тернопольской области.
В то же время количество пенсионеров в Украине продолжает сокращаться - ежегодно система теряет примерно 170 тысяч получателей пенсий.