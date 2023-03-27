Субсидии переоформят: что нужно сделать, чтобы не потерять льготу

В мае размер субсидии будут рассчитываться заново. Согласно маю украинцам следует рассчитаться с долгами за коммунальные услуги, ведь в противном случае субсидию не начислят.

Напоминаем, что функции выплаты субсидии теперь выполняет Пенсионный фонд Украины с 1 декабря 2022 года.

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что за данным ПФУ, в январе 2023 года всего льготы и субсидии получали 2 миллиона 659 тысяч человек. Из них 1 миллион 785 тысяч человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи – через "Укрпочту".

Субсидии будут переоформляться: что нужно сделать

Уже в мае размер субсидии, назначенных на отопительный сезон, будут переоформляться заново. Однако в силу некоторых обстоятельств ее можно утратить, если:

Во время не оплатить долги за коммунальные услуги в течение апреля.

В случае назначения жилищной субсидии будут учитываться пенсии, которые с марта проиндексировали. Соответственно, если другие жизненные обстоятельства у субсидиантов не изменились и не произошло подорожание жилищно-коммунальных услуг, то сумма государственной помощи при увеличении доходов автоматически уменьшится.

Обратите внимание, что жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по коммунальной, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 680 гривен.

В Украине могут изменить механизм выплат для субсидий

За словами замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, в Украине рассматривают изменения в механизме выплат субсидий.

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Соответственно, людям возможно сначала самостоятельно оплачивать счета, а затем государство будет компенсировать часть этих средств на счета.

Сейчас у нас действует механизм выплаты, когда субсидия начисляется сразу на счет для оплаты коммунальных услуг.