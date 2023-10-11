Украинцы переплатили за газ в этом году: как на это отреагировал "Нафтогаз"
Источник:Фейсбук "Нафтогазу"
Компанию "Нафтогаз" избрали поставщиком последней надежды до конца военного положения. Из-за того, что некоторые регуляторы были вынуждены сложить полномочия, возникли некоторые осложнения.
Почему произошла переплата
В Украине цена на газ определяется как стоимость сырья и плюс его транспортировка. Некоторые регуляторы уже получили годовой платеж за доставку от своих потребителей, а затем этих же граждан начал обслуживать "Нафтогаз".
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Фактически, украинцы потеряли эти средства, ведь деньги остались на счетах прекратившей работу компании. Однако в "Нафтогазе" объяснили, что платеж все же можно вернуть. Чтобы это сделать, нужно обратиться в компанию, куда поступили средства и предоставить следующие документы:
- копия паспорта или иного удостоверения личности;
- копия ИНН;
- квитанция о проведении этого платежа;
- банковскую справку, где значатся реквизиты вашего счета.
Как происходит процесс возврата средств:
- Компания рассматривает ваше заявление.
- Если решение положительное, вам возвращают денежные средства на счет, который вы указали при подаче заявления.
- Внесение оплаты за доставку газа на счета "Нафтогаза".
Тарифы на газ в Украине.
Правительство заверило, что рост стоимости газа не должен происходить до конца отопительного сезона. В эфире телемарафона глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев подтвердил неизменность тарифов до весны.
Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.