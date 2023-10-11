Украинцы переплатили за газ в этом году: как на это отреагировал "Нафтогаз"

11 октября 2023, 18:30
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Источник:

Фейсбук "Нафтогазу"

Компанию "Нафтогаз" избрали поставщиком последней надежды до конца военного положения. Из-за того, что некоторые регуляторы были вынуждены сложить полномочия, возникли некоторые осложнения.

Почему произошла переплата

В Украине цена на газ определяется как стоимость сырья и плюс его транспортировка. Некоторые регуляторы уже получили годовой платеж за доставку от своих потребителей, а затем этих же граждан начал обслуживать "Нафтогаз".

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Фактически, украинцы потеряли эти средства, ведь деньги остались на счетах прекратившей работу компании. Однако в "Нафтогазе" объяснили, что платеж все же можно вернуть. Чтобы это сделать, нужно обратиться в компанию, куда поступили средства и предоставить следующие документы:

  • копия паспорта или иного удостоверения личности;
  • копия ИНН;
  • квитанция о проведении этого платежа;
  • банковскую справку, где значатся реквизиты вашего счета.

Как происходит процесс возврата средств:

  1. Компания рассматривает ваше заявление.
  2. Если решение положительное, вам возвращают денежные средства на счет, который вы указали при подаче заявления.
  3. Внесение оплаты за доставку газа на счета "Нафтогаза".

Тарифы на газ в Украине.

Правительство заверило, что рост стоимости газа не должен происходить до конца отопительного сезона. В эфире телемарафона глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев подтвердил неизменность тарифов до весны.

 

Алексей Чернышев

Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины"

Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.

Автор: Анастасія Зорик