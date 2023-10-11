Украинцы переплатили за газ в этом году: как на это отреагировал "Нафтогаз"

Компанию "Нафтогаз" избрали поставщиком последней надежды до конца военного положения. Из-за того, что некоторые регуляторы были вынуждены сложить полномочия, возникли некоторые осложнения.

Почему произошла переплата

В Украине цена на газ определяется как стоимость сырья и плюс его транспортировка. Некоторые регуляторы уже получили годовой платеж за доставку от своих потребителей, а затем этих же граждан начал обслуживать "Нафтогаз".

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Фактически, украинцы потеряли эти средства, ведь деньги остались на счетах прекратившей работу компании. Однако в "Нафтогазе" объяснили, что платеж все же можно вернуть. Чтобы это сделать, нужно обратиться в компанию, куда поступили средства и предоставить следующие документы:

копия паспорта или иного удостоверения личности;

копия ИНН;

квитанция о проведении этого платежа;

банковскую справку, где значатся реквизиты вашего счета.

Как происходит процесс возврата средств:

Компания рассматривает ваше заявление. Если решение положительное, вам возвращают денежные средства на счет, который вы указали при подаче заявления. Внесение оплаты за доставку газа на счета "Нафтогаза".

Тарифы на газ в Украине.

Правительство заверило, что рост стоимости газа не должен происходить до конца отопительного сезона. В эфире телемарафона глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев подтвердил неизменность тарифов до весны.