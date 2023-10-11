Чому сталася переплата

В Україні ціна на газ визначається як вартість сировини і плюс її транспортування. Деякі регулятори уже отримали річний платіж за доставу від своїх споживачів, а потім цих же громадян почав обслуговувати "Нафтогаз".

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Фактично, українці втратили ці кошти, адже гроші залишились на рахунках компанії, що припинила роботу. Однак, у "Нафтогазі" пояснили, що платіж усе ж таки можливо повернути. Щоб це зробити потрібно звернутися до компанії, куди надішли кошти та надати такі документи:

  • копія паспорта або іншого посвідчення особи;
  • копія ІПН;
  • квитанція про проведення цього платежу;
  • банківську довідку з реквізитами вашого рахунку.

Як відбувається процес повернення коштів:

  1. Компанія розглядає вашу заяву.
  2. Якщо рішення позитивне, вам повертають кошти на рахунок, який ви вказали при подачі заяви.
  3. Внесення оплати за доставку газу на рахунки "Нафтогазу".

Тарифи на газ в Україні

Уряд запевнив, що зростання вартості газу не має відбуватися до кінця опалювального сезону. В ефірі телемарафону голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов підтвердив незмінність тарифів до весни.

Олексій Чернишов

Голова правління НАК "Нафтогаз України"

Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.