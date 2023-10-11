Чому сталася переплата
В Україні ціна на газ визначається як вартість сировини і плюс її транспортування. Деякі регулятори уже отримали річний платіж за доставу від своїх споживачів, а потім цих же громадян почав обслуговувати "Нафтогаз".
Читайте також У Києві почали вмикати опалення: 44 заклади соціальної сфери вже мають тепло
Фактично, українці втратили ці кошти, адже гроші залишились на рахунках компанії, що припинила роботу. Однак, у "Нафтогазі" пояснили, що платіж усе ж таки можливо повернути. Щоб це зробити потрібно звернутися до компанії, куди надішли кошти та надати такі документи:
- копія паспорта або іншого посвідчення особи;
- копія ІПН;
- квитанція про проведення цього платежу;
- банківську довідку з реквізитами вашого рахунку.
Як відбувається процес повернення коштів:
- Компанія розглядає вашу заяву.
- Якщо рішення позитивне, вам повертають кошти на рахунок, який ви вказали при подачі заяви.
- Внесення оплати за доставку газу на рахунки "Нафтогазу".
Тарифи на газ в Україні
Уряд запевнив, що зростання вартості газу не має відбуватися до кінця опалювального сезону. В ефірі телемарафону голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов підтвердив незмінність тарифів до весни.
Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.