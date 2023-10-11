Чому сталася переплата

В Україні ціна на газ визначається як вартість сировини і плюс її транспортування. Деякі регулятори уже отримали річний платіж за доставу від своїх споживачів, а потім цих же громадян почав обслуговувати "Нафтогаз".

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Фактично, українці втратили ці кошти, адже гроші залишились на рахунках компанії, що припинила роботу. Однак, у "Нафтогазі" пояснили, що платіж усе ж таки можливо повернути. Щоб це зробити потрібно звернутися до компанії, куди надішли кошти та надати такі документи:

копія паспорта або іншого посвідчення особи;

копія ІПН;

квитанція про проведення цього платежу;

банківську довідку з реквізитами вашого рахунку.

Як відбувається процес повернення коштів:

Компанія розглядає вашу заяву. Якщо рішення позитивне, вам повертають кошти на рахунок, який ви вказали при подачі заяви. Внесення оплати за доставку газу на рахунки "Нафтогазу".

Тарифи на газ в Україні

Уряд запевнив, що зростання вартості газу не має відбуватися до кінця опалювального сезону. В ефірі телемарафону голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов підтвердив незмінність тарифів до весни.