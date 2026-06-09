Переплата за услуги: можно ли вернуть деньги за коммуналку в 2026 году

Ошибки по оплате коммуналки возникают довольно часто. Однако у людей возникает вопрос, возможно ли при таких ситуациях вернуть деньги. Например, если за услуги случайно было оплачено дважды.

Можно ли вернуть средства за переплаченную коммуналку

Адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, что делать при таких обстоятельствах.

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Как пояснила эксперт, переплаченные средства обычно зачисляются на следующие расчетные периоды. И это делается автоматически То есть сумма остается на счету потребителя. А поставщик постепенно списывает ее для оплаты будущих платежей.

Еще один нюанс – наличие долга. Если он есть, то переплата пойдет на ее погашение, а остаток – уже на будущие платежи.

Обратите внимание! Если средства не были учтены в следующем месяце, то следует обратиться непосредственно к поставщику услуг – подать заявление с просьбой проверить поступление средств и провести перерасчет, а еще добавить копию квитанции об уплате услуг и копию паспорта и идентификационного кода. Кроме того, документы следует отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

В то же время оплачивать коммуналку на очень длительный период вперед не стоит. На это есть ряд причин:

При оплате услуг по счетчику придется указывать ориентировочные цифры. В любой момент может измениться поставщик услуг.

Елена Воронкова заверила, что переплаченные деньги можно вернуть. Как это сделать? Нужно отправить поставщику документы:

заказное письмо с уведомлением о вручении в компанию-поставщика;

заявление с просьбой вернуть переплаченные средства на банковский счет;

копию квитанции, которая подтверждает уплату.

Важно! Человек, который оплачивал услугу, и который просит возврата средств, должен быть одним лицом.

Эксперт отметила, что также нельзя просто указать номер своей карты для начисления денег. В этом случае нужна справка из банка о реквизиты счета (IBAN).

В то же время возврат средств возможен только при отсутствии задолженности за предыдущие периоды: если долг есть, переплата автоматически пойдет на его погашение,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Поставщики коммунальных услуг должны предоставить ответ на обращение в течение 30 дней.

Что еще стоит знать о коммуналке

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