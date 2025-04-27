Почему украинцы могут платить за воду вместо соседей

Некоторым украинцам придется платить за воду больше, чем они фактически используют. Из-за чего это может быть и как этого избежать, читайте дальше.

Кто будет переплачивать за воду в мае

Части украинцев придется оплачивать не только собственное потребление воды, но и за дополнительные объемы, передает 24 Канал со ссылкой на "Киевводоканал". Речь идет о потребителях, которые не успеют своевременно пройти поверку водомеров.

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Дело в том, что если процедуру не выполнить вовремя, то показания водомера не будут учитываться. Соответственно, суммы в платежках вырастут: придется оплачивать не только собственное потребление, но и часть общедомового небаланса, то есть платить и за соседей без счетчиков.

Как часто нужно делать поверку счетчика

Процедура поверки счетчиков является обязательной для всех их владельцев, ведь именно она подтверждает исправность прибора и точность учета потребленной воды. Для этого нужно самостоятельно вызвать специалиста и оплатить его услуги.

Важно! Частота проведения поверок зависит от типа счетчика. Как правило, ее нужно осуществлять раз в 4 года.