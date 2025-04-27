Почему украинцы могут платить за воду вместо соседей
- Украинцы, которые не прошли вовремя поверку водомеров, будут вынуждены оплачивать дополнительные объемы воды, включая общедомовой небаланс.
- Поверка счетчиков является обязательной является обязательной и проводится раз в 4 года, чтобы подтвердить их исправность и точность учета потребленной воды.
Некоторым украинцам придется платить за воду больше, чем они фактически используют. Из-за чего это может быть и как этого избежать, читайте дальше.
Кто будет переплачивать за воду в мае
Части украинцев придется оплачивать не только собственное потребление воды, но и за дополнительные объемы, передает 24 Канал со ссылкой на "Киевводоканал". Речь идет о потребителях, которые не успеют своевременно пройти поверку водомеров.
Читайте также Кто входит в состав семьи льготника
Дело в том, что если процедуру не выполнить вовремя, то показания водомера не будут учитываться. Соответственно, суммы в платежках вырастут: придется оплачивать не только собственное потребление, но и часть общедомового небаланса, то есть платить и за соседей без счетчиков.
Как часто нужно делать поверку счетчика
Процедура поверки счетчиков является обязательной для всех их владельцев, ведь именно она подтверждает исправность прибора и точность учета потребленной воды. Для этого нужно самостоятельно вызвать специалиста и оплатить его услуги.
Важно! Частота проведения поверок зависит от типа счетчика. Как правило, ее нужно осуществлять раз в 4 года.