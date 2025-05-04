Перерасчет пенсии: что делать, если решение Пенсионного фонда не устраивает

Перерасчет пенсии – одна из самых востребованных услуг среди людей пожилого возраста. Однако иногда пенсионеры обращаются в суд, потому что ПФУ, вероятно, отказал им в зачислении стажа или неправильно посчитал размер пенсии.

Основания для перерасчета пенсии

Перерасчет пенсии руководствуется статьей "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".

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Чаще всего перерасчет проводят, если у пенсионера увеличился трудовой стаж или выросла зарплата. Указывать причину перерасчета заявителю не нужно, потому что ПФУ должен самостоятельно определить оптимальный вариант расчета. В таком случае специалисты проведут два вычисления и определят, как пересчитают пенсию.

Увеличение зарплаты:

Перерасчет происходит, если после назначения пенсии человек более двух лет получал более высокую зарплату, чем та, на которую вычислили пенсию;

Это касается и минимальной пенсии, если ее назначили при отсутствии страхового стажа на момент оформления;

Перерасчет пенсии можно делать раз в два года. То есть если заработок пенсионера будет расти и в дальнейшем, он имеет право снова подать заявление о перерасчете суммы.

Приобретение дополнительного стажа:

Если человек вышел на пенсию с неполным страховым стажем и продолжил работать, то каждые два года работы он может пересчитать пенсию с учетом нового стажа;

Но если человек после выхода на пенсию продолжает работать и приобретает стаж, достаточный для назначения полной пенсии, то перерасчет можно провести сразу.

Рост прожиточного минимума:

Этот перерасчет производится автоматически, без обращения лица. Для пенсионеров, которые не работают, перерасчет проводят со дня, когда установлен размер нового прожиточного минимума;

Для пенсионеров, продолжающих работать, перерасчет производится со дня увольнения.

Когда необходимо обращаться в суд

Не всегда решения ПФУ о перерасчете пенсии устраивают устраивают пенсионера. В таких случаях возникает потребность в защите своих прав через суд. Самыми частыми причинами для обращения в суд являются:

Неправильный расчет размера пенсии: если вы считаете, что ваша пенсия рассчитана с нарушением действующего законодательства и должна быть больше.

Нарушение сроков рассмотрения заявления: если ПФУ не рассмотрел ваше заявление о перерасчете пенсии в установленные законом сроки.

Как подготовить исковое заявление

Исковое заявление – это юридический документ, в котором вы подробно описываете свои требования к суду:

наименование суда: указывается суд, к подсудности которого относится ваше дело. стороны дела: указываются ФИО истца (вас) и ответчика (Пенсионного фонда). исковые требования: четко формулируются ваши требования к суду, например, перерасчет пенсии с учетом таких-то обстоятельств. Обоснование исковых требований: Вы должны подробно объяснить, почему вы считаете, что решение ПФУ является незаконным. Доказательства: прилагаются копии всех документов, которые подтверждают ваши требования (например, решение ПФУ, расчеты пенсии, медицинские справки и т.д.). Просьба: в конце заявления вы просите суд удовлетворить ваши требования.

Кроме самого искового заявления, в суд необходимо подать копию вашего паспорта, идентификационный код, пенсионное удостоверение и другие документы, которые могут подтвердить ваши требования.

Важно! Обычно, рассмотрение подобного дела занимает несколько месяцев.