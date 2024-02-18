Индексация пенсий: у кого выплаты не вырастут

Индексация пенсионных выплат должна происходить ежегодно. Однако, в нынешнем году повышения состоятся не для всех.

Какой будет нынешняя индексация

Нынешняя индексация запланирована на начало марта. Своевременность проведения перерасчета напрямую зависит от событий на фронте.

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Предварительный показатель нынешней индексации – 13%. Точное значение будет известно позже.

В 2023 году индексация была более масштабной. Тогда показатель роста выплат был на уровне 19,7%. Нужно понимать, что, то насколько будет увеличена выплата, зависит от первичного размера пенсии.

Кого не касается повышение выплат

Во время индексации, во внимание берется пенсия без учета каких-либо надбавок. Несмотря на то, что 13% это весомое повышение, ощутимое оно будет не для всех. Не почувствуют индексацию:

те, кто получает самые большие пенсии;

граждане, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;

пенсионеры с выплатами меньше минимальных.

Те, кому была начислена пенсия меньше минимальной, получают специальную надбавку, чтобы пенсия достигла размера гарантированной пенсионной выплаты. После индексации доплата будет аннулирована. Эта надбавка будет компенсирована, благодаря повышению во время индексации.

По состоянию на теперь, размер минимальной пенсии – 2 361 гривна.