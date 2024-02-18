Якою буде цьогорічна індексація

Цьогорічна індексація запланована на початок березня. Своєчасність проведення перерахунку прямо залежить від подій на фронті.

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Попередній показник цьогорічної індексації – 13%. Точне значення буде відоме згодом.

У 2023 році індексація була масштабнішою. Тоді показник зростання виплат був на рівні 19,7%. Потрібно розуміти, що те, наскільки буде збільшена виплата, залежить від первинного розміру пенсії.

Кого не стосується підвищення виплат

Під час індексації, до уваги береться пенсія без урахування будь-яких надбавок. Незважаючи на те, що 13% це вагоме підвищення, відчутне воно буде не для всіх. Не відчують індексацію:

ті, хто отримує найбільші пенсії;

громадяни, які вийшли на пенсі. протягом останніх 3 років;

пенсіонери з виплатами меншими за мінімальними.

Ті, кому була нарахована пенсія менша за мінімальну, отримують спеціальну надбавку, щоб пенсія досягла розміру гарантованої пенсійної виплати. Після індексації доплата буде анульована. Ця надбавка буде компенсована, завдяки підвищенню під час індексації.

Зауважте! Станом на тепер, розмір мінімальної пенсії – 2 361 гривня.