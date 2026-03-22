Работающих пенсионеров ждет два сценария перерасчета выплат: как получить максимум

В Украине для работающих пенсионеров предусмотрен регулярный перерасчет выплат, однако его механизм сложный, поэтому не все понимают, как формируется новая сумма и почему повышение иногда задерживается.

Какие есть варианты перерасчета выплат работающим пенсионерам?

Работающие пенсионеры в Украине могут рассчитывать на регулярный перерасчет пенсий после приобретения 24 месяцев дополнительного страхового стажа. В то же время размер повышения зависит от того, по какому сценарию будет проведен такой пересмотр, пишет Пенсионный фонд.

Система предусматривает два варианта.

Первый – перерасчет только по стажу. Его применяют, если после выхода на пенсию человек получал невысокую официальную зарплату. В таком случае в расчет добавляется только новый стаж, а коэффициент заработка не меняется, во избежание уменьшения выплат. Повышение в этом случае есть, но оно незначительное.

Второй вариант – перерасчет с учетом заработной платы. Если пенсионер после выхода на отдых имел более высокий доход, система обновляет не только стаж, но и показатель заработка. Именно этот сценарий позволяет получить более ощутимый рост пенсии.

Чтобы не потерять деньги, ключевым является уровень официального дохода. Чем он выше, тем больше вероятность, что будет применен более выгодный вариант перерасчета.

Когда будет осуществлен перерасчет выплат?

В то же время важно учитывать еще один нюанс. Хотя перерасчет формально проводится с 1 апреля, повышенные выплаты поступают позже. Это связано со сроками подачи отчетности работодателями по уплате единого социального взноса, уточняет ПФУ.

Фактически перерасчет осуществляется в мае, а выплаты с учетом повышения и доплат за предыдущие месяцы пенсионеры получают уже в июне. Такая задержка является технической и не влияет на само право на повышение.

Справочно: пенсионеры обязаны информировать о факте трудоустройства или прекращения работы. Это непосредственно влияет на право на отдельные доплаты, надбавки или повышения, которые назначаются исключительно неработающим лицам. В частности, речь идет о выплатах для пенсионеров, которые содержат детей в возрасте до 18 лет.

Кому еще пересчитают пенсии в апреле?

Апрельские изменения также затрагивают военных пенсионеров, которые после назначения пенсии снова проходят службу. Для них применяется отдельный механизм: к уже назначенной пенсии начисляется 50% разницы между предыдущим размером выплаты и новым, определенным по актуальной справке о денежном обеспечении.

Это означает, что во время повторной службы лицо не получает полностью обновленную пенсию, однако имеет право на частичное повышение. Однако после окончательного увольнения со службы пенсия подлежит полному перерасчету - с учетом дополнительно приобретенной выслуги лет и денежного обеспечения по последней занимаемой должности.