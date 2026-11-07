Может ли пенсионер самостоятельно добиться пересчета пенсии

Увеличение ежемесячных выплат – вполне реальная задача для многих пожилых людей. Однако для получения дополнительных средств необходимо своевременно инициировать обновление своих данных.

Когда возникает право на перерасчет пенсии

Сделать это можно путем индивидуального пересчета, который зависит исключительно от вашей инициативы. В отличие от мартовской индексации, здесь не стоит ждать автоматических действий со стороны государства, сообщает ПФУ.

Работающие пенсионеры имеют законное право обновлять данные о своем стаже каждые два года. Также основанием для пересмотра сумм становится изменение статуса, например, получение инвалидности или потеря кормильца.

Кроме того, если вы вдруг нашли старую трудовую книжку или справку об обучении или военной службе, которые ранее не были учтены, это прямой путь к увеличению дохода.

Как оформить заявку через портал "Дия"

Чтобы не тратить время на долгие очереди, процедуру можно пройти онлайн за несколько минут. Для этого:

Авторизуйтесь на портале "Дия" или в электронном кабинете Пенсионного фонда и выберите соответствующую услугу. Далее необходимо заполнить анкету, загрузить скан-копии новых документов и подписать все электронной подписью (КЭП). Решение придет на вашу электронную почту, после чего останется только посетить сервисный центр ПФУ с оригиналами документов, чтобы забрать обновленное удостоверение.

Примет ли ПФУ документы от пенсионера

Если цифровые сервисы вам не подходят, подать документы можно лично в ближайшем отделении Пенсионного фонда. С собой обязательно возьмите паспорт, идентификационный код и заявление установленного образца.

Главным аргументом для перерасчета станет ваша трудовая книжка или другие справки, подтверждающие дополнительный стаж. По закону, территориальный орган ПФУ обязан принять решение в течение 10 дней после вашего обращения.

Что известно о предыстории пенсионных изменений

Напомним, что система социальных выплат в Украине продолжает трансформироваться, и масштабной индексации до конца 2026 года правительство не планирует. Как уже сообщалось, следующий массовый пересчет ожидается только весной 2027 года.

В то же время государство сохраняет автоматические возрастные надбавки: только что человеку исполняется 70 лет, его кошелек ежемесячно пополняется на 300 гривен, а для старших категорий эта сумма возрастает до 456 и 570 гривен. Однако эксперты советуют внимательно проверять свои пенсионные дела, ведь иногда даже одна неучтенная справка о зарплате может существенно занизить ваш ежемесячный доход.