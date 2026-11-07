Чи може пенсіонер самостійно добитися перерахунку пенсії

Коли виникає право на перерахунок пенсії

Зробити це можна шляхом індивідуального перерахунку, який залежить виключно від вашої ініціативи. На відміну від березневої індексації, тут не варто чекати автоматичних дій від держави, повідомляє ПФУ.

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Працюючі пенсіонери мають законне право оновлювати дані про свій стаж кожні два роки. Також підставою для перегляду сум стає зміна статусу, наприклад, отримання інвалідності чи втрата годувальника.

Крім того, якщо ви раптом знайшли стару трудову книжку або довідку про навчання чи військову службу, які раніше не врахували, це прямий шлях до збільшення доходу.

Як оформити заявку через портал "Дія"

Щоб не витрачати час у довгих чергах, процедуру можна пройти онлайн за кілька хвилин. Для цього:

Авторизуйтеся на порталі "Дія" або в електронному кабінеті Пенсійного фонду та оберіть відповідну послугу. Далі потрібно заповнити анкету, завантажити скан-копії нових документів і підписати все електронним підписом (КЕП). Рішення надійде на вашу електронну пошту, після чого залишиться лише завітати до сервісного центру ПФУ з оригіналами, щоб забрати оновлене посвідчення.

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Чи прийме ПФУ документи від пенсіонера

Якщо цифрові сервіси вам не підходять, подати документи можна особисто у найближчому відділенні Пенсійного фонду. Із собою обов'язково візьміть паспорт, ідентифікаційний код та заяву встановленого зразка.

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Головним аргументом для перерахунку стане ваша трудова книжка або інші довідки, що підтверджують додатковий стаж. За законом, територіальний орган ПФУ зобов'язаний ухвалити рішення протягом 10 днів після вашого звернення.

Що відомо про передісторію пенсійних змін

Нагадаємо, що система соціальних виплат в Україні продовжує трансформуватися, і масштабної індексації до кінця 2026 року уряд не планує. Як вже повідомлялося, наступний масовий перерахунок очікується лише навесні 2027 року.

Водночас держава зберігає автоматичні вікові надбавки: щойно людині виповнюється 70 років, її гаманець щомісяця поповнюється на 300 гривень, а для старших категорій ця сума зростає до 456 та 570 гривень. Проте експерти радять уважно перевіряти свої пенсійні справи, адже іноді навіть одна неврахована довідка про зарплату може суттєво занизити ваш щомісячний дохід.