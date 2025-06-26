Перерасчет пенсий без повышения: кто из пенсионеров может остаться без доплат

Некоторые пенсионеры могут остаться без перерасчета пенсий. Хотя право на индексацию они имеют, но фактического повышения не будет.

Как госслужащие остались без перерасчета

Министерство социальной политики предложило законопроект, который должен изменить правила перерасчета пенсий для государственных служащих, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Ранее государство заморозило перерасчет пенсий для государственных служащих в случае, когда росли зарплаты работающих служащих.

Ежегодную индексацию пенсий госслужащим также отменили.

Позже вообще отменили назначение пенсии на специальных условиях для служащих государственных органов.

Однако в 2023 году индексацию пенсий для государственных служащих частично восстановили.

Важно! Конституционный Суд восстановил право госслужащих на перерасчет выплат после завершения военного положения.

Почему госслужащим может не быть перерасчета

Из-за решения Конституционного Суда в Минсоцполитики решили внести изменения в закон о государственной службе и прописать в нем право на перерасчет пенсий для госслужащих.

Однако фактически обещанного перерасчета не будет, подчеркивает пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

В Минсоцполитики, по его словам, перерасчетом называют индексацию пенсий для государственных служащих, которую им уже восстановили несколько лет назад.

А вот перерасчет по заработной плате, который должен был бы быть, когда увеличивается зарплата работающих служащих, не восстановится.

Госслужащему, который, например, ушел на пенсию 2010 года, ее так и будут считать с оклада, который был актуален 15 лет назад, без привязки к современным зарплатам. Индексация этот вопрос не решает никоим образом,

– говорит эксперт.

Стоит знать! По мнению эксперта, после завершения военного положения государственные служащие на пенсии могут так и не получить перерасчета пенсий и им придется идти в суд, чтобы добиться увеличения выплат.