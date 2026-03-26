Украинцам вскоре пересчитают выплаты: когда ожидать "новых" пенсий
- С 1 апреля перерасчет пенсий получат пенсионеры, которые продолжают работать.
- Автоматический перерасчет пенсии проводится каждые два года для тех, кто имеет 24 месяца страхового стажа после предыдущего перерасчета.
Вскоре пенсионеров ждет еще один перерасчет денежных выплат. Однако он будет касаться только конкретной категории пожилых людей.
Кому пересчитают выплаты с 1 апреля?
Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать, о чем отмечает Пенсионный фонд.
То есть пожилые люди, которые после назначения пенсии официально работали, и за них уплачен (или же они самостоятельно за себя оплатили) единый социальный взнос, каждые два года имеют право на перерасчет пенсии.
Пенсионная выплата может исчисляться из того заработка, с учетом которого пенсия уже исчислена. Но если целесообразно – в том числе и заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета.
Перерасчет пенсии проводится:
- с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии – если заявление подано до 15 числа включительно;
- с первого числа следующего места, если заявление подано после 15 числа.
Автоматический перерасчет проводится, если человек после предыдущего перерасчета продолжил работать и на первое марта года (в котором осуществляется перерасчет) приобрел 24 месяца страхового стажа, или отработал менее 24 месяцев, но после назначения пенсии прошло два года.
Пенсионерам, которые работают, пенсия пересчитывается в связи с ростом прожиточного минимума уже после увольнения с работы,
– уточнили в сообщении.
Обратите внимание! Пенсионеры в Украине обязаны сообщать о своем трудоустройстве или увольнении с работы, потому что некоторые доплаты предусмотрены только для неработающих пожилых людей. Об этом говорится в частности в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".
Что еще следует знать пенсионерам в Украине?
- Напомним, что индексация пенсий началась еще 1 марта. В частности выросли и выплаты для лиц с инвалидностью. Для некоторых даже почти на 1 тысячу гривен.
- В то же время возрастные надбавки (те, которые выплачивают людям 70 лет и старше) не изменились совсем. Дело в том, что они являются фиксированными и зависят только от возраста человека.