Украинцам вскоре пересчитают выплаты: когда ожидать "новых" пенсий

Вскоре пенсионеров ждет еще один перерасчет денежных выплат. Однако он будет касаться только конкретной категории пожилых людей.

Кому пересчитают выплаты с 1 апреля?

Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать, о чем отмечает Пенсионный фонд.

Читайте также Какая будет пенсия, если имеешь 30 лет стажа

То есть пожилые люди, которые после назначения пенсии официально работали, и за них уплачен (или же они самостоятельно за себя оплатили) единый социальный взнос, каждые два года имеют право на перерасчет пенсии.

Пенсионная выплата может исчисляться из того заработка, с учетом которого пенсия уже исчислена. Но если целесообразно – в том числе и заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета.

Перерасчет пенсии проводится:

с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии – если заявление подано до 15 числа включительно; с первого числа следующего места, если заявление подано после 15 числа.

Автоматический перерасчет проводится, если человек после предыдущего перерасчета продолжил работать и на первое марта года (в котором осуществляется перерасчет) приобрел 24 месяца страхового стажа, или отработал менее 24 месяцев, но после назначения пенсии прошло два года.

Пенсионерам, которые работают, пенсия пересчитывается в связи с ростом прожиточного минимума уже после увольнения с работы,

– уточнили в сообщении.

Обратите внимание! Пенсионеры в Украине обязаны сообщать о своем трудоустройстве или увольнении с работы, потому что некоторые доплаты предусмотрены только для неработающих пожилых людей. Об этом говорится в частности в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

