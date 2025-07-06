Работающие пенсионеры имеют право на доплаты: как получить средства в 2025 году

Почти четверть украинцев продолжают работать даже после достижения пенсионного возраста. Поэтому стоит знать, на какие доплаты имеют право работающие пенсионеры.

Какие есть доплаты работающим пенсионерам

Работа дает преимущество пенсионерам в Украине и позволяет рассчитывать на доплаты к пенсии во время ежегодной индексации, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров проводится:

для лиц, имеющих не менее 24 месяцев приобретенного страхового стажа с момента назначения пенсии или предыдущей индексации выплат;

для тех, кто приобрел менее 24 месяцев стажа, но обратился с заявлением о приобретении дополнительного стажа.

Стоит знать! Если человек приобрел 24 месяцев стажа, то определяют наиболее выгодный вариант индексации – с учетом стажа или стажа и заработной платы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Как получить перерасчет работающим пенсионерам

Пенсионер имеет право обратиться в органы ПФУ и подать заявление о перерасчете, если он приобрел необходимый страховой стаж после февраля 2025 года – на основе дополнительного стажа.

Кроме заявления, необходимо подать ряд документов:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика (идентификационный код);

справку с места работы;

справку о заработной плате (при необходимости).

Следует знать! В общем пенсии работающим пенсионерам пересчитывают автоматически на основе данных Пенсионного фонда.

Какие пенсии не подлежат перерасчету

Впрочем, некоторые пенсии не подлежат перерасчету в 2025 году. К ним относятся:

пенсии, размер которых после 1 апреля 2023 года пересчитывался по обращениям лица с учетом стажа, стажа и заработной платы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии);

выплаты лиц, для которых проводился после 1 апреля 2023 года переход с одного вида пенсии на другой;

пенсии за выслугу лет до достижения лицами пенсионного возраста.

Важно! Пенсии работающим пенсионерам в Украине пересчитывают ежегодно с 1 апреля.